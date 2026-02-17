Les leaders de l'IA financière unissent leurs forces : BridgeWise acquiert la société américaine Context Analytics pour devenir le pionnier de l'intelligence de bout en bout spécialisée en gestion de patrimoine

En fusionnant la plateforme d'intelligence d'investissement de niveau institutionnel de BridgeWise, déjà intégrée dans des institutions financières en Asie, en Europe et en Amérique du Sud, avec l'expertise de Context Analytics dans le traitement des données financières non structurées, la société consolidée offre désormais un niveau d'exhaustivité dans l'analyse des actifs qui est unique dans l'industrie, préparant ainsi le terrain pour la prochaine évolution de l'IA en matière de services financiers. L'offre combinée fournit une solution complète, du traitement des données à l'analyse et à l'engagement, dans un système intégré unique, établissant ainsi la première infrastructure verticale au monde dédiée à l'intelligence patrimoniale.

La nouvelle référence en matière d'IA de gestion de patrimoine

BridgeWise est depuis longtemps la référence en matière de recommandations et d'analyses d'IA conformes et multilingues pour plus de 70 000 actifs mondiaux. En intégrant Context Analytics, qui utilise une technologie propriétaire pour transformer les actualités, les réseaux sociaux et des milliers de pages de documents complexes en données numériques lisibles par machine et en scores de sentiment opportuns, BridgeWise est désormais capable de décoder le spectre complet des informations de marché et donc de fournir une solution holistique pour les banques, les courtiers, les gestionnaires d'investissement et les fournisseurs de services financiers sur les marchés des capitaux.

Les institutions financières s'interrogent de plus en plus sur l'utilisation de modèles d'IA à usage général dans la prise de décisions concernant les investissements à fort enjeu, en particulier lorsqu'il s'agit d'expliquer, d'auditer et de contrôler. Si les LLM généralistes et prêts à l'emploi ont introduit l'IA dans le courant dominant, ils manquent de la rigueur et de la gouvernance spécifiques à un domaine particulier, nécessaires dans des environnements hautement réglementés. BridgeWise offre la seule alternative entièrement transparente et conçue spécifiquement pour l'IA destinée à une industrie complexe et réglementée qui ne peut pas s'appuyer sur des modèles génériques.

« Notre vision a toujours été de fournir l'intelligence financière la plus robuste de la planète », a déclaré Gaby Diamant, CEO de BridgeWise. « En joignant nos forces à celles de Context Analytics, nous avons créé une solution puissante de bout en bout pour l'écosystème financier mondial. Ce partenariat nous permet d'unifier l'ensemble du parcours de l'intelligence, depuis le NLP propriétaire, qui décode le texte brut et les sources de données du monde entier, jusqu'aux besoins les plus concrets des utilisateurs finaux, en maintenant un flux d'analyse de l'IA conforme et transparent. Cela représente une évolution fondamentale dans la manière dont chaque institution financière exploite l'intelligence dans ses services quotidiens adressés à la clientèle. En fusionnant ces capacités, nous ouvrons la voie à une nouvelle norme d'information complète, étayée par des données et conforme aux règles, qui permet à chaque investisseur de voir le marché de manière totalement transparente ».

« En rejoignant BridgeWise nous sommes en mesure de réaliser le plein potentiel de ce que nous avons construit au cours des 13 dernières années », a déclaré Joe Gits, CEO de Context Analytics. « En combinant notre capacité à décoder les textes et les sentiments financiers non structurés du monde entier avec l'IA institutionnelle de BridgeWise, nous créons un moteur verticalement intégré qui comble enfin le fossé entre l'information brute et l'action intelligente ».

Perspectives : Ouvrir la voie vers l'avenir de la finance personnalisée

L'intelligence globale propulsée par la technologie commune de BridgeWise et de Context Analytics sert de catalyseur au lancement de pAI , l'agent IA de gestion de patrimoine révolutionnaire de BridgeWise, qui construit, examine et optimise les portefeuilles individuels d'une manière entièrement personnalisée, compréhensible et conversationnelle. En introduisant les données haute fidélité de Context Analytics directement dans le moteur d'orchestration de pAI, BridgeWise transforme la manière dont les institutions financières proposent des parcours personnalisés de constitution de patrimoine à grande échelle.

pAI permet aux institutions financières de remplacer les parcours d'investissement statiques par des parcours d'IA adaptatifs et axés sur la gestion du patrimoine. En tirant parti de cette intelligence verticale spécifique, les banques, les courtiers et les plateformes de trading peuvent offrir à des millions d'utilisateurs simultanément des expériences de construction de patrimoine agiles et de haut niveau, en proposant une intégration en temps réel et des portefeuilles qui s'adaptent automatiquement à l'évolution des marchés et des besoins des investisseurs. Les institutions bénéficient d'une solution évolutive qui n'épuise pas leurs ressources et leurs clients bénéficient d'une expérience véritablement personnalisée.

L'acquisition de Context Analytics consolide BridgeWise en tant que seul partenaire capable de fournir une vue à 360 degrés du marché par le biais d'une infrastructure unique et conforme, donnant le ton sur la façon dont les principales institutions financières du monde interagissent avec les données, la technologie et leurs clients.

À propos de BridgeWise

BridgeWise est le leader mondial de l'IA de gestion de patrimoine, transformant la façon dont les investisseurs et les institutions accèdent et agissent sur les informations financières. En utilisant une IA transparente et conforme à la réglementation pour alimenter l'analyse des actions et des fonds, des outils multilingues et même un chat IA pour les investissements, BridgeWise fournit une intelligence fiable pour les décisions d'investissement à plus de 50 clients institutionnels et 25 millions d'utilisateurs finaux dans plus de 15 langues. Avec des bureaux au Japon, à Singapour, aux États-Unis, à Londres, au Brésil, en Thaïlande, en Israël et à Dubaï, BridgeWise travaille en partenariat avec des institutions mondiales de premier plan, notamment Japan Exchange Group, SIX, B3, eToro, TASE et Rakuten Securities.

À propos de Context Analytics

Context Analytics est une société d'analyse pilotée par l'IA qui transforme les données non structurées en informations de marché exploitables pour les professionnels de la finance. Grâce à un traitement avancé du langage naturel et à des modèles exclusifs, la plateforme fournit des informations en temps réel et historiques à partir de sources telles que les actualités, les documents officiels et les réseaux sociaux. Context Analytics aide les investisseurs, les traders et les institutions dans l'analyse du sentiment, l'identification des signaux, la gestion des risques et la génération d'alpha prédictif, tout en maintenant la transparence, l'évolutivité et la conformité sur les marchés mondiaux.

