BridgeWise adquiere Context Analytics para ser pionera en inteligencia patrimonial integral

Al fusionar la plataforma de inteligencia de inversión de grado institucional de BridgeWise —ya integrada en instituciones financieras de Asia, Europa y Sudamérica— con la experiencia de Context Analytics en el procesamiento de datos financieros no estructurados, la compañía consolidada ofrece ahora un nivel de exhaustividad en el análisis de activos único en el sector, sentando las bases para la próxima evolución de la IA para servicios financieros. La oferta combinada ofrece una solución completa, desde el procesamiento de datos hasta el análisis y la interacción, en un único sistema integrado, estableciendo la primera infraestructura de inteligencia patrimonial nativa e integrada verticalmente del mundo.

El nuevo referente en IA para la gestión patrimonial.

BridgeWise ha marcado desde hace tiempo el estándar en recomendaciones y análisis de IA multilingües y compatibles con la normativa en más de 70.000 activos globales. Al integrar Context Analytics, que utiliza tecnología propia para transformar noticias, redes sociales y miles de páginas de archivos complejos en datos numéricos legibles por máquina y puntuaciones de sentimiento oportunas, BridgeWise ahora tiene una capacidad única para decodificar todo el espectro de información del mercado, proporcionando una solución integral para bancos, brókeres, gestores de inversiones y proveedores de servicios financieros en los mercados de capitales.

Las instituciones financieras han cuestionado cada vez más el uso de modelos de IA de propósito general en la toma de decisiones de inversión de alto riesgo, especialmente cuando se requiere explicabilidad, auditabilidad y supervisión. Si bien los LLM generalistas y prefabricados han introducido la IA en la corriente principal, carecen del rigor y la gobernanza específicos del dominio que se requieren en entornos altamente regulados. BridgeWise ofrece la única alternativa nativa de IA y totalmente transparente para un sector complejo y regulado que no puede depender de modelos genéricos.

"Nuestra visión siempre ha sido proporcionar la inteligencia financiera más robusta del planeta", afirmó Gaby Diamant, consejero delegado de BridgeWise. "Al unir fuerzas con Context Analytics, hemos creado un centro de operaciones integral para el ecosistema financiero global. Esta colaboración nos permite unificar todo el proceso de inteligencia, desde el procesamiento del lenguaje natural (PLN) patentado que decodifica el texto sin procesar y las fuentes de datos del mundo, hasta las necesidades de inteligencia más concretas de los usuarios finales, manteniendo un flujo de análisis de IA compatible y explicable. Esto representa una evolución fundamental en la forma en que cada institución financiera aprovecha la inteligencia en sus servicios diarios a los clientes. Al fusionar estas capacidades, estamos abriendo un nuevo estándar de inteligencia integral, respaldada por datos y conforme a las normativas, que permite a cada inversor ver el mercado con total claridad".

"Unirnos a BridgeWise nos permite aprovechar al máximo el potencial que hemos desarrollado durante los últimos 13 años", afirmó Joe Gits, consejero delegado de Context Analytics. "Al combinar nuestra capacidad para decodificar el texto y el sentimiento financiero no estructurado del mundo con la IA institucional de BridgeWise, estamos creando un motor integrado verticalmente que finalmente cierra la brecha entre la información bruta y la acción inteligente".

Mirando hacia el futuro: Descifrando el futuro de las finanzas personalizadas

La inteligencia integral que ofrece la tecnología conjunta de BridgeWise y Context Analytics sirve de catalizador para el lanzamiento de pAI , el innovador agente de gestión patrimonial con IA de BridgeWise, que crea, revisa y optimiza carteras individuales de forma totalmente personalizada, explicativa y conversacional. Al alimentar los datos de alta fidelidad de Context Analytics directamente al motor de orquestación de pAI, BridgeWise está transformando la forma en que las instituciones financieras ofrecen experiencias personalizadas de creación de patrimonio a gran escala.

pAI permite a las instituciones financieras reemplazar las rutas de inversión estáticas con estrategias de IA adaptativas y nativas para la gestión patrimonial. Al aprovechar esta inteligencia específica para cada sector, bancos, brókeres y plataformas de trading pueden ofrecer experiencias de creación de patrimonio ágiles y personalizadas a millones de usuarios simultáneamente, ofreciendo incorporación en tiempo real y carteras que se ajustan automáticamente a la evolución de los mercados y las necesidades de los inversores. Mientras que las instituciones se benefician de una solución escalable que no consume recursos, sus clientes reciben una experiencia verdaderamente individualizada.

La adquisición de Context Analytics consolida a BridgeWise como el único socio capaz de ofrecer una visión integral del mercado a través de una infraestructura única y compatible, marcando la pauta en la forma en que las principales instituciones financieras del mundo interactúan con los datos, la tecnología y sus clientes.

Acerca de BridgeWise

BridgeWise es el líder mundial en IA para el análisis patrimonial, transformando la forma en que inversores e instituciones acceden a la información financiera y la gestionan. Utilizando IA transparente y conforme a las normativas para impulsar el análisis de renta variable y fondos, herramientas multilingües e incluso chat con IA para inversiones, BridgeWise proporciona inteligencia de inversión fiable a más de 50 clientes institucionales y 25 millones de usuarios finales en más de 15 idiomas. Con oficinas en Japón, Singapur, EE.UU., Londres, Brasil, Tailandia, Israel y Dubái, BridgeWise colabora con instituciones globales líderes, como Japan Exchange Group, SIX, B3, eToro, TASE y Rakuten Securities.

Acerca de Context Analytics

Context Analytics es una empresa de análisis basada en IA que transforma datos no estructurados en inteligencia de mercado práctica para profesionales financieros. Mediante el procesamiento avanzado del lenguaje natural y modelos propios, la plataforma ofrece información histórica y en tiempo real a partir de fuentes como noticias, informes y redes sociales. Context Analytics ayuda a inversores, operadores e instituciones a comprender el sentimiento, identificar señales, gestionar el riesgo y generar alfa predictivo, manteniendo la transparencia, la escalabilidad y el cumplimiento normativo en los mercados globales.

Contacto para medios

Jensen Matthews PR

Loredana Matei

[email protected]

+971 585850304

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890880/BridgeWise_Context_Analytics.jpg