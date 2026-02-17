Líderes de IA financiera unen fuerzas: BridgeWise adquiere Context Analytics con sede en EE. UU. para ser pioneros en la inteligencia nativa de riqueza de extremo a extremo

Al fusionar la plataforma de inteligencia de inversión de grado institucional de BridgeWise, ya integrada en instituciones financieras de Asia, Europa y Sudamérica, con la experiencia de Context Analytics en el procesamiento de datos financieros no estructurados, la empresa consolidada ahora proporciona un nivel de integridad de análisis de activos único en la industria, lo que sienta las bases para la próxima evolución de la IA para los servicios financieros. La oferta combinada ofrece una solución completa, desde el procesamiento de datos hasta el análisis y la participación, en un solo sistema integrado, estableciendo la primera infraestructura de inteligencia integrada verticalmente y nativa de la riqueza del mundo.

El nuevo punto de referencia en IA para la riqueza

BridgeWise ha establecido durante mucho tiempo el estándar para el cumplimiento normativo, el análisis y las recomendaciones multilingües de IA en más de 70.000 activos globales. Al integrar Context Analytics, que utiliza tecnología patentada para transformar noticias, redes sociales y miles de páginas de presentaciones complejas en datos numéricos legibles por máquina y puntuaciones de sentimiento oportunas, BridgeWise ahora puede decodificar todo el espectro de información de mercado, con lo que proporciona una solución holística para bancos, brókers, gestores de inversiones y proveedores de servicios financieros en los mercados de capitales.

Las instituciones financieras han cuestionado cada vez más el uso de modelos de IA de propósito general en la toma de decisiones de inversión de alto riesgo, en especial cuando se requiere explicabilidad, auditabilidad y supervisión. Si bien los modelos de lenguaje grandes (LLM) generalistas y listos para usar han introducido la IA al público general, carecen del rigor y la gobernanza específicos del dominio requeridos para los entornos altamente regulados. BridgeWise proporciona la única alternativa totalmente transparente y nativa de la IA para una industria compleja y regulada que no puede confiar en modelos genéricos.

"Nuestra visión siempre ha sido proporcionar la inteligencia financiera más sólida del planeta", señaló Gaby Diamant, directora ejecutiva de BridgeWise. "Al unir fuerzas con Context Analytics, hemos creado una potencia de extremo a extremo para el ecosistema financiero mundial. Esta asociación nos permite unificar toda la trayectoria de la inteligencia, desde el procesamiento del lenguaje natural (PLN) patentado que decodifica las fuentes de texto y datos sin procesar del mundo hasta las necesidades de inteligencia más concretas de los usuarios finales, para mantener un flujo de análisis de IA compatible y explicable. Esto representa una evolución fundamental en la forma en que cada institución financiera aprovecha la inteligencia en sus servicios cotidianos para el cliente. Al fusionar estas capacidades, estamos desbloqueando un nuevo estándar de inteligencia integral, respaldada por datos y compatible que permite a cada inversionista ver el mercado con una explicabilidad total".

"Unirnos a BridgeWise nos permite aprovechar todo el potencial de lo que hemos construido en los últimos 13 años", señaló Joe Gits, director ejecutivo de Context Analytics. "Al combinar nuestra capacidad de decodificar el sentimiento y el texto financiero no estructurado del mundo con la IA institucional de BridgeWise, estamos creando un motor integrado de forma vertical que finalmente cierra la brecha entre la información sin procesar y la acción inteligente".

Mirando hacia el futuro: desbloquear el futuro de las finanzas personalizadas

La inteligencia integral habilitada por la tecnología conjunta de BridgeWise y Context Analytics sirve como catalizador para lanzar pAI , el innovador agente de riqueza de IA de BridgeWise, que construye, revisa y optimiza carteras individuales de una manera totalmente personalizada, explicativa y conversacional. Al introducir los datos de alta fidelidad de Context Analytics directamente en el motor de orquestación de pAI, BridgeWise transforma la forma en que las instituciones financieras ofrecen rutas personalizadas de creación de riqueza a gran escala.

pAI permite a las instituciones financieras reemplazar las rutas de inversión estáticas con rutas de IA adaptativas y nativas de la riqueza. Al aprovechar esta inteligencia específica vertical, los bancos, los brókers y las plataformas de trading pueden ofrecer experiencias de creación de riqueza ágiles y de alto contacto a millones de usuarios de forma simultánea, ya que ofrece portafolios e incorporaciones en tiempo real que se ajustan automáticamente a medida que evolucionan los mercados y las necesidades de los inversores. Si bien las instituciones se benefician de una solución escalable que no agota los recursos, sus clientes reciben una experiencia verdaderamente individualizada.

La adquisición de Context Analytics consolida a BridgeWise como el único socio capaz de ofrecer una visión completa del mercado a través de una infraestructura única y compatible, lo que marca el ritmo de cómo las principales instituciones financieras del mundo interactúan con los datos, la tecnología y sus clientes.

Acerca de BridgeWise

BridgeWise es el líder mundial en inteligencia artificial para la riqueza, que transforma la forma en que los inversionistas y las instituciones acceden y actúan sobre los conocimientos financieros. BridgeWise ofrece inteligencia de inversión de confianza a más de 50 clientes institucionales y 25 millones de usuarios finales en más de 15 idiomas, utilizando inteligencia artificial transparente y compatible con la normativa para impulsar el análisis de capital y fondos, herramientas multilingües e incluso chat de inteligencia artificial para inversiones. Con oficinas en Japón, Singapur, Estados Unidos, Londres, Brasil, Tailandia, Israel y Dubai, BridgeWise se asocia con instituciones líderes a nivel mundial, como Japan Exchange Group, SIX, B3, eToro, TASE y Rakuten Securities.

Acerca de Context Analytics

Context Analytics es una empresa de análisis impulsada por IA que transforma datos no estructurados en inteligencia de mercado procesable para profesionales financieros. Mediante el procesamiento avanzado del lenguaje natural y modelos patentados, la plataforma ofrece información histórica y en tiempo real de fuentes como noticias, archivos y redes sociales. Context Analytics ayuda a los inversionistas, operadores e instituciones a descubrir sentimientos, identificar señales, gestionar riesgos y generar alfa predictiva, a la vez que mantiene la transparencia, la escalabilidad y el cumplimiento normativo con los mercados globales.

