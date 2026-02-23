金融 AI 領袖強強聯手：BridgeWise 收購美國 Context Analytics，開創端到端、財富原生智能投資新時代

AI 財富科技新基準

BridgeWise 一直以來在合規、多語言 AI 投資建議與分析方面樹立業界標準，涵蓋全球超過 70,000 項資產。 透過整合 Context Analytics，BridgeWise 融合其專有核心技術，能將新聞、社群媒體以及數千頁的複雜申報文件，轉化為量化的機器可讀數據及即時情緒評分 (Sentiment Scores)。此舉使 BridgeWise 具備獨特能力，得以解讀市場資訊的完整光譜，為銀行、券商、投資經理及資本市場的金融服務供應商提供全方位解決方案。

隨著 AI 技術普及，金融機構愈發質疑將「通用型 AI 模型」用於高風險投資決策的風險，尤其是在需要可解釋、可審計與嚴格監管的情況下。 儘管通用、現成的大型語言模型 (LLM) 已將 AI 帶入主流應用，但其仍欠缺高度受監管環境所需的領域專業嚴謹及治理架構。 BridgeWise 為這個高度監管且無法依賴通用模型的複雜行業，提供了唯一具備 AI 原生且完全透明的替代方案。

BridgeWise 行政總裁 Gaby Diamant 表示：「我們的願景一直是提供全球最強大、最具深度的財智。 透過與 Context Analytics 攜手合作，我們打造了一個涵蓋端到端能力的強大平台，服務全球金融生態系統。 這次合作讓我們能夠統一整個智能流程——從解碼全球原始文本與數據源的專有自然語言處理 (NLP) 技術，到滿足終端用戶最具體的智能需求，整個流程維持合規和可解釋。 這標誌着金融機構在日常客戶服務中運用智能方式的一次根本演進。 透過整合這些能力，我們正開創一個全新的智能標準——全面、以數據為依據且合規的智能分析，讓每位投資者都能以完全可解釋的方式洞察市場。」

Context Analytics 行政總裁 Joe Gits 表示：「加入 BridgeWise，讓我們得以充分釋放過去 13 年所建立成果的全部潛力， 結合我們解讀全球非結構化金融文本與情緒數據的能力，以及 BridgeWise 的機構級 AI，我們正打造一個垂直整合的引擎，最終成功彌合原始資訊與智能行動之間的落差。」

展望未來：開啟個人專屬金融的新篇章

由 BridgeWise 與 Context Analytics 聯合技術所驅動的全面智能分析，成為推出 pAI 的關鍵催化劑。pAI 為 BridgeWise 劃時代的 AI 財富代理，能以完全個人專屬、可解釋及對話的方式，建立、檢視並優化個別投資組合。 透過將 Context Analytics 的高保真度數據 (High-fidelity data) 直接導入 pAI 的編排引擎，BridgeWise 正在徹底改變金融機構提供大規模個人專屬財富成長旅程的方式。

pAI 賦予金融機構強大能力，能以動態、財富原生的 AI 旅程，取代傳統僵化的投資路徑。 借助這種垂直領域專屬的智能，銀行、券商及交易平台能同時為數百萬名用戶提供高互動性 (High-touch) 且靈活的財富增值體驗。這包括了即時的開戶引導 (Onboarding)，以及隨著市場波動與投資者需求演進而自動調整的投資組合。 在金融機構受惠於一套不會過度消耗資源、且具高度擴展性的解決方案之際，其客戶則能獲得真正度身訂造的體驗。

是次收購 Context Analytics，進一步鞏固 BridgeWise 作為唯一能透過單一、合規基礎架構，提供 360 度市場全景視角的合作夥伴地位，並為全球領先金融機構如何與數據、科技及客戶互動，奠定全新步伐。

關於 BridgeWise

BridgeWise 是全球領先的財富管理 AI 企業，正重塑投資者及金融機構獲取並運用金融洞察的方式。 BridgeWise 採用合規且具透明度的 AI，為股票及基金分析、多語言工具，乃至投資用 AI 對話功能提供支援，向遍及超過 15 種語言的 50 多家機構客戶及 2,500 萬名終端用戶，提供值得信賴的投資智能。 BridgeWise 在日本、新加坡、美國、倫敦、巴西、泰國、以色列及杜拜設有辦事處，並與多家全球領先機構建立合作夥伴關係，包括 Japan Exchange Group、SIX、B3、eToro、TASE 及 Rakuten Securities。

關於 Context Analytics

Context Analytics 是一家以 AI 驅動的分析公司，致力將非結構化數據轉化為可行的市場智能，服務金融專業人士。 該平台運用先進的自然語言處理技術及專有模型，從新聞、申報文件及社交媒體等來源，提供即時及歷史洞察。 Context Analytics 協助投資者、交易員及金融機構洞察市場情緒、識別關鍵訊號、管理風險，並創造具預測性的 Alpha，同時在全球市場中維持透明、可擴展及合規。

