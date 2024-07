Ligação Shenzhen-Zhongshan: A SANY participa de outro feito importante na infraestrutura da China

XANGAI, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 30 de junho de 2024, sete anos depois da abertura ao tráfego da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o Delta do Rio das Pérolas, na China, comemorou outro feito importante: a ligação Shenzhen-Zhongshan foi oficialmente aberta para operações de teste. A ligação, que conecta a movimentada cidade de Shenzhen e a cidade de Zhongshan, compreende pontes, ilhas artificiais, túneis e passagens subaquáticas que totalizam 24 quilômetros de extensão e oito pistas de mão dupla.

SANY impulsiona outro marco importante na infraestrutura da China (PRNewsfoto/SANY Group)

Embora a conclusão da ligação seja sem dúvida empolgante, o superprojeto é conhecido como um dos mais desafiadores projetos de travessia marítima do mundo devido à sua localização geográfica e às dificuldades técnicas. Nos bastidores do projeto, a SANY, como uma das colaboradoras, desempenha um papel central.

Maravilhas da engenharia: O papel da SANY em projetos de travessia marítima

Em julho de 2019, vários guindastes sobre esteiras da SANY estavam baixando a primeira caixa de suspensão de aço da ponte Lingdingyang, um elemento essencial da ligação. A caixa de suspensão, com uma altura de 14,5 metros e um diâmetro externo de 41,2 metros, pesa quase 1.800 toneladas, mais do que o peso somado de sete Airbus A380. A caixa de suspensão, que é um importante dispositivo anticolisão, representa uma robusta garantia de segurança para a ponte. Após 10 horas de trabalho ininterrupto, os guindastes SANY colocaram a caixa precisamente no lugar.

Em março de 2020, o projeto entrou em sua fase principal e mais difícil - a concretagem de mais de 5.098 metros cúbicos em uma única etapa, o equivalente a quatro piscinas padrão. A alta temperatura e o forte vento do mar exigiam uma moldagem rápida e contínua, caso contrário, o concreto endureceria de forma desigual, provocando rachaduras. Para garantir o bom funcionamento, a SANY enviou engenheiros de manutenção ao local. Em consulta com a equipe técnica, eles elaboraram um plano cuidadoso para a sequência de concretagem e a garantia de qualidade. No final das contas, vários caminhões-bomba SANY de 48 metros concluíram o trabalho de concretagem em 72 horas de trabalho contínuo, quase 10% menos do que o tempo previsto, estabelecendo um novo recorde para a construção offshore. Esse desempenho excepcional evidencia a alta capacidade de P&D e os padrões de fabricação avançados da SANY, que permitem que o equipamento mantenha um alto grau de estabilidade e confiabilidade, mesmo em demandas complexas de engenharia e ambientes de trabalho adversos.

Iniciando uma nova era: um círculo de vida de 30 minutos

Com a abertura da ligação ao tráfego, o tempo de viagem de Shenzhen a Zhongshan foi reduzido de 2 horas para 30 minutos, integrando de fato as duas cidades em uma única área de convivência acessível, onde os deslocamentos e as atividades diárias podem ser feitos em um raio de 30 minutos. A conclusão da ligação não só melhorou muito a qualidade de vida da população local, mas também injetou mais vitalidade no desenvolvimento econômico do Delta do Rio das Pérolas.

Desde a primeira ferrovia no deserto até a maior ponte suspensa do mundo, a SANY vem realizando milagres de engenharia em todo o mundo. No futuro, a SANY estará comprometida com a missão de "A qualidade muda o mundo" e contribuirá para a criação de um mundo melhor para a humanidade por meio da inovação contínua.

