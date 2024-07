Shenzhen-Zhongshan-Verbindung: SANY treibt einen weiteren wichtigen Meilenstein in Chinas Infrastruktur voran

SHANGHAI, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Am 30. Juni 2024, sieben Jahre nachdem die Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke für den Verkehr freigegeben wurde, feierte Chinas Perlflussdelta einen weiteren bedeutenden Meilenstein – die Shenzhen-Zhongshan-Verbindung wurde offiziell für den Probebetrieb freigegeben. Die Verbindung, welche die pulsierende Stadt Shenzhen und die Stadt Zhongshan miteinander verbindet, umfasst Brücken, künstliche Inseln, Tunnel und Unterwasserpassagen mit einer Gesamtlänge von 24 Kilometern und einer achtspurigen Gegenfahrbahn.

SANY Powers Another Major Milestone in China’s Infrastructure

Auch wenn die Fertigstellung der Verbindung sicherlich aufregend ist, gilt das Superprojekt aufgrund seiner geografischen Lage und der technischen Schwierigkeiten als eines der schwierigsten Meeresüberquerungsprojekte der Welt. SANY spielt als einer der Mitwirkenden eine zentrale Rolle bei dem Projekt.

Technische Wunderwerke: Die Rolle von SANY bei Projekten zur Seeüberquerung

Im Juli 2019 versenkten mehrere SANY-Raupenkräne den ersten Stahl-Aufhängekasten der Lingdingyang-Brücke, einer wichtigen Komponente der Verbindung. Mit einer Höhe von 14,5 Metern und einem Außendurchmesser von 41,2 Metern wiegt der Aufhängekasten fast 1800 Tonnen, mehr als sieben Airbus A380 zusammen. Der Aufhängekasten, der eine wichtige Maßnahme zum Schutz vor Kollisionen ist, bietet eine starke Sicherheitsgarantie für die Brücke. Nach 10 Stunden ununterbrochener Arbeit setzten die SANY-Kräne den Kasten präzise an seinen Platz.

Im März 2020 trat das Projekt in seine wichtigste und schwierigste Phase ein: In einem einzigen Arbeitsgang wurden mehr als 5098 Kubikmeter Beton gegossen, was der Menge von vier Standardschwimmbecken entspricht. Die hohen Temperaturen und der starke Seewind erforderten ein schnelles und kontinuierliches Gießen, da der Beton sonst ungleichmäßig abbinden würde, was zu Rissen führen würde. Um einen reibungslosen Betoniervorgang zu gewährleisten, schickte SANY Servicetechniker auf die Baustelle. In Absprache mit dem technischen Personal erstellten sie gemeinsam einen sorgfältigen Plan für den Ablauf des Gießens und die Qualitätssicherung. Mehrere 48 Meter lange SANY-Pumpentrucks stellten die Gussarbeiten schließlich in 72 Stunden kontinuierlicher Arbeit fertig – fast 10 % kürzer als die geplante Zeit – und stellten damit einen neuen Rekord für Offshore-Bauarbeiten auf. Diese herausragende Leistung unterstreicht die starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von SANY sowie die führenden Fertigungsstandards, die es den Geräten ermöglichen, selbst bei komplexen technischen Anforderungen und rauen Arbeitsumgebungen ein hohes Maß an Stabilität sowie Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Eine neue Ära wird eingeläutet: ein 30-minütiger Lebenskreis

Mit der Eröffnung der Verbindung verkürzt sich die Fahrzeit zwischen Shenzhen und Zhongshan von zwei Stunden auf 30 Minuten, wodurch die beiden Städte zu einem einzigen, einfach zugänglichen Lebensraum zusammenwachsen, in dem die täglichen Fahrten und Aktivitäten innerhalb eines 30-minütigen Reiseradius erledigt werden können. Die Fertigstellung der Verbindung hat nicht nur die Lebensqualität der Menschen vor Ort erheblich verbessert, sondern auch dem wirtschaftlichen Aufschwung des Perlflussdeltas neuen Schwung verliehen.

Von der ersten Wüsteneisenbahn bis zur größten Hängebrücke der Welt hat SANY weltweit technische Wunder vollbracht. In Zukunft wird SANY der Mission „Qualität verändert die Welt" verpflichtet sein und mit kontinuierlicher Innovation zum Aufbau einer besseren Welt für die Menschheit beitragen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2458188/SANY_Powers_Another_Major_Milestone_in_Chinas_Infrastructure.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg