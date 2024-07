Liaison Shenzhen-Zhongshan : SANY pose un nouveau jalon important dans l'infrastructure chinoise

SHANGHAI, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le 30 juin 2024, sept ans après l'ouverture au trafic du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, le delta de la rivière des Perles en Chine a célébré une autre étape importante : la liaison Shenzhen-Zhongshan a été officiellement ouverte aux opérations d'essai. Cette liaison, qui relie les villes de Shenzhen et de Zhongshan, intègre des ponts, des îles artificielles, des tunnels et des passages sous-marins sur une longueur totale de 24 kilomètres et sur deux fois huit voies.

SANY Powers Another Major Milestone in China’s Infrastructure

L'achèvement de la liaison est certes enthousiasmant, mais le super projet est connu pour être l'un des projets de passage transmaritime les plus ambitieux au monde en raison de sa situation géographique et des difficultés techniques qu'il présente. SANY, l'un des contributeurs du projet, joue un rôle essentiel.

Merveilles d'ingénierie : le rôle de SANY dans les projets de passage transmaritime

En juillet 2019, plusieurs grues sur chenilles de SANY ont descendu le premier caisson de suspension en acier du pont Lingdingyang, un élément essentiel de la liaison. Avec une hauteur de 14,5 mètres et un diamètre extérieur de 41,2 mètres, le caisson de suspension pèse près de 1 800 tonnes, soit plus que le poids combiné de sept Airbus A380. Le caisson de suspension, qui constitue une importante mesure anti-collision, offre une solide garantie de sécurité pour le pont. Après 10 heures de travail continu, les grues de SANY ont mis le caisson correctement en place.

En mars 2020, le projet est entré dans sa phase clé et la plus difficile : le coulage de plus de 5 098 mètres cubes de béton en une seule opération, soit l'équivalent de quatre piscines standard. La température élevée et le vent marin fort exigeaient un coulage rapide et continu, faute de quoi le béton aurait pris de manière irrégulière, ce qui aurait entraîné des fissures. Afin d'assurer le bon déroulement de la coulée, SANY a dépêché des ingénieurs de service sur place. Après avoir consulté le personnel technique, ils ont élaboré ensemble un plan méthodique pour la séquence de coulage et l'assurance qualité. En fin de compte, plusieurs camions-pompes de SANY de 48 mètres de long ont exécuté les travaux de coulée en 72 heures de travail continu, soit près de 10 % de moins que le temps prévu, établissant ainsi un nouveau record pour la construction offshore. Ces performances exceptionnelles soulignent la forte capacité de R&D de SANY et ses normes de fabrication de pointe, qui permettent à l'équipement de maintenir un haut degré de stabilité et de fiabilité, même en cas d'exigences techniques complexes et d'environnements de travail difficiles.

L'entrée dans une nouvelle ère : un cercle de vie de 30 minutes

Avec l'ouverture de la liaison à la circulation, le temps de trajet entre Shenzhen et Zhongshan a été réduit de 2 heures à 30 minutes, intégrant efficacement les deux villes dans une zone de vie unique et accessible, où les trajets et les activités quotidiens peuvent être gérés dans un rayon de 30 minutes. L'achèvement de la liaison a non seulement grandement amélioré la qualité de vie de la population locale, mais a également insufflé une nouvelle vitalité au boom économique du delta de la rivière des Perles.

Du premier chemin de fer dans le désert au plus long pont suspendu au monde, SANY a créé des miracles d'ingénierie dans le monde entier. À l'avenir, SANY s'engagera dans la mission "La qualité change le monde" et contribuera à la construction d'un monde meilleur pour l'humanité grâce à une innovation continue.

