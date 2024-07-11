深中通道順利通車：三一助力中國基建又一重要里程碑

工程奇跡：三一在跨海工程中扮演的角色

2019年7月，三一的多台履帶起重機合力，將伶仃洋大橋的首個鋼吊箱成功下放。該吊箱是伶仃洋大橋的關鍵組成部分，高14.5米，外直徑41.2米，重近1,800噸，超過了7架空客A380的總重。吊箱作為一項重要的防撞措施，為大橋提供了強有力的安全保障。經過10個小時的連續作業，三一起重機將吊箱準確地吊裝到位。

2020年3月，項目進入非常關鍵、也是最困難的階段——一次性澆築超過5,098立方米的混凝土，相當於4個標準游泳池。氣溫高、海風大，所以必須快速連續澆築，否則會造成混凝土凝結不均，進而導致開裂。為了確保澆築施工萬無一失，三一派遣服務人員駐場。他們與技術人員合作，共同制定了周密的澆築順序和質量控制保障措施。最終，多台三一48米鋼臂架泵車完成72小時連續作業，比計劃時間縮短了近10%，創下了海上施工的新紀錄。如此出色的表現，彰顯了三一強大的研發能力和領先的製造水平，使設備在複雜的工程需求和惡劣的工作環境中仍能保持高度的穩定性和可靠性。

開創新紀元：30分鐘生活圈

隨著深中通道的通車，從深圳到中山的車程從2小時縮短至30分鐘，有效地將兩座城市整合為一個四通八達的生活圈，日常通勤和活動均可在30分鐘的出行半徑內完成。深中通道的建成不僅極大地提高了當地人民的生活質量，也為珠三角經濟的繁榮注入了新的活力。

從世界首條沙漠鐵路到世界最大的跨徑懸索橋，三一在世界範圍內創造著一個又一個的工程奇跡。未來，三一將繼續秉承「品質改變世界」的使命，不斷創新，為建設更美好的世界貢獻中國力量。

SOURCE 三一集團