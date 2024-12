Lockton Revela Nova Prática Global de Seguros Paramétricos

A Prática Global de Seguros Paramétricos da Lockton está definida para ajudar as empresas a adotar soluções de risco alternativas econômicas, abordando a crescente lacuna entre as perdas seguradas e não seguradas.

KANSAS CITY, Mo., 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Lockton, o maior grupo independente de consultoria em corretagem de seguros e soluções para pessoas do mundo, anunciou o lançamento de sua nova Prática Global de Seguros Paramétricos. Esta iniciativa reúne uma equipe de especialistas, incluindo cientistas de dados e modeladores, dedicados ao desenvolvimento de soluções paramétricas eficientes e personalizadas para ajudar os clientes a se protegerem contra riscos que os seguros tradicionais geralmente ignoram.

"Nos últimos três anos, Lockton investiu significativamente em conhecimentos e recursos paramétricos nos EUA, América Latina, Europa e Cingapura", disse Diego Monsalve, chefe de práticas de risco da América Latina e Caribe e chefe internacional de soluções paramétricas. "Esta equipe global está posicionada de forma única para enfrentar os desafios de gerenciamento de riscos de nossos clientes por meio da inovação, oferecendo as soluções de alto calibre que eles esperam da Lockton. Estamos entusiasmados em apoiar nossos clientes à medida que avançamos com esta iniciativa."

À medida que os desastres naturais, como furacões e incêndios florestais, aumentam em frequência e gravidade, e à medida que surgem novos riscos, incluindo ameaças cibernéticas e interrupções da cadeia de suprimentos, a necessidade de soluções de seguros suplementares está crescendo. O mercado de seguros paramétricos deverá atingir 39,3 bilhões de dólares até 2032, de acordo com a Global Market Insights, ressaltando a demanda por soluções alternativas para cobrir as lacunas no seguro de propriedade comercial convencional.

"As soluções de seguros paramétricos oferecem benefícios significativos que podem ajudar a atender às necessidades das empresas que buscam uma abordagem mais eficiente e econômica da incerteza", acrescentou Peter Rapciewicz, vice-presidente executivo e líder de práticas de soluções de risco alternativo e chefe de soluções paramétricas dos EUA. "O investimento da Lockton em uma Prática Global de Seguros Paramétricos ressalta nosso compromisso de fornecer soluções resilientes que não apenas forneçam proteção financeira, mas também capacitem as empresas a continuar as operações sem problemas, apesar dos desafios."

As apólices de seguro paramétrico fornecem pagamentos com base em gatilhos de eventos específicos, como magnitude da tempestade, níveis de precipitação ou intensidade do terremoto em um local definido, que pode não necessariamente sofrer danos físicos. Essas políticas oferecem transparência clara e pagamentos rápidos, muitas vezes processados dentro de dias de um evento, potencialmente permitindo que as empresas retomem as operações com interrupção reduzida.

A prática de seguros paramétricos da Lockton, com experiência em várias regiões, orientará as empresas por meio de avaliações de risco abrangentes, aproveitando cientistas de dados e análises avançadas para identificar gatilhos que podem lidar com possíveis perdas. Essa abordagem personalizada fornece um complemento valioso às apólices de seguro tradicionais, preenchendo as lacunas de cobertura com uma solução econômica onde é mais necessária.

