شركة Lockton تكشف عن قسم جديد للتأمين المعياري العالمي

يهدف قسم التأمين المعياري العالمي في شركة Lockton إلى مساعدة الشركات على اعتماد حلول بديلة فعّالة من حيث التكلفة لإدارة المخاطر، وذلك لمعالجة الفجوة المتزايدة بين الخسائر المؤمن عليها وغير المؤمن عليها.

مدينة كانساس، ولاية ميزوري، 16 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Lockton، أكبر وسيط تأمين مستقل في العالم وأكبر مجموعة استشارات لحلول الأفراد، عن إطلاق قسمها الجديد للتأمين المعياري العالمي. تجمع هذه المبادرة فريقًا من الخبراء، بما في ذلك علماء البيانات والعاملين في النمذجة، مكرسًا لتطوير حلول معيارية فعّالة ومخصصة لمساعدة العملاء على الحماية من المخاطر التي غالبًا ما يغفلها التأمين التقليدي.

قال Diego Monsalve، رئيس ممارسات المخاطر في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ورئيس قسم الحلول المعيارية الدولية: "على مدار السنوات الثلاث الماضية، استثمرت شركة Lockton بشكل كبير في الخبرات والموارد المعيارية عبر الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا وسنغافورة". "يتمتع هذا الفريق العالمي بموقع فريد يمكنه من مواجهة تحديات إدارة المخاطر لعملائنا من خلال الابتكار، وتقديم الحلول عالية الجودة التي اعتادوا عليها من .Locktonنحن متحمسون لدعم عملائنا بينما نمضي قدمًا في هذه المبادرة."

مع زيادة وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والحرائق البرية، وظهور مخاطر جديدة مثل التهديدات السيبرانية واضطرابات سلاسل الإمداد، فإن الحاجة إلى حلول تأمين إضافية في ازدياد. من المتوقع أن يصل سوق التأمين المعياري إلى 39.3 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقًا لتقرير Global Market Insights، ما يبرز الحاجة إلى حلول بديلة لتغطية الفجوات في التأمين التقليدي على الممتلكات التجارية.

أضاف Peter Rapciewicz، نائب الرئيس التنفيذي وقائد قسم الحلول البديلة للمخاطر ورئيس قسم الحلول المعيارية في الولايات المتحدة: "توفر حلول التأمين المعيارية فوائد كبيرة يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات الشركات التي تسعى إلى نهج أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة للتعامل مع أوقات عدم اليقين." "إن استثمار Lockton في قسم التأمين المعياري العالمي يبرز التزامنا بتقديم حلول مرنة لا توفر الحماية المالية فحسب، بل تمكّن الشركات أيضًا من الاستمرار في عملياتها بسلاسة رغم التحديات."

تقدم وثائق التأمين المعياري مدفوعات بناءً على محفزات محددة للأحداث، مثل شدة العاصفة، مستويات الأمطار، أو شدة الزلزال في موقع معين، والتي قد لا تتسبب بالضرورة في أضرار مادية. تقدم هذه الوثائق شفافية واضحة ومدفوعات سريعة، غالبًا ما تُصرف خلال أيام من الحدث، ما يمكّن الشركات من استئناف عملياتها مع تقليل الاضطرابات.

سيقوم قسم التأمين المعياري في Lockton، الذي يتمتع بخبرة واسعة في العديد من المناطق، بتوجيه الشركات من خلال تقييمات شاملة للمخاطر، عبر الاستفادة من علماء البيانات والتحليلات المتقدمة لتحديد المحفزات التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر محتملة. يوفر هذا النهج المخصص قيمة مُضافة لوثائق التأمين التقليدية، حيث يسد الفجوات بحل فعال من حيث التكلفة في الأماكن التي تحتاجه أكثر من غيرها.

نبذة عن Lockton

إن ما يجعل Lockton متميزة هو أيضًا ما يجعلنا أفضل: الاستقلال. تُمكِّن الملكية الخاصة لـ Lockton أكثر من 12600 شريك لها من ممارسة الأعمال التجارية في أكثر من 140 دولة للتركيز فقط على مخاطر العملاء والتأمين واحتياجات الناس. بفضل الخبرة التي تصل إلى جميع أنحاء العالم، توفر Lockton الفهم العميق اللازم لتحقيق نتائج رائعة. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.lockton.com.

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