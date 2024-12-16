Lockton открывает новую глобальную практику параметрического страхования

Глобальная практика параметрического страхования Lockton призвана помогать предприятиям принимать экономически эффективные альтернативные решения в отношении рисков, устраняя растущий разрыв между застрахованными и незастрахованными убытками.

КАНЗАС-СИТИ, Миссури, 16 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Lockton, крупнейшая в мире независимая консалтинговая группа по страховым брокерским и кадровым решениям, объявила о запуске своей новой глобальной практики параметрического страхования. Эта инициатива объединяет команду экспертов, в том числе специалистов по обработке данных и моделированию, которые занимаются разработкой эффективных индивидуальных параметрических решений, помогающих клиентам защитить себя от рисков, которые часто упускаются из виду в рамках традиционного страхования.

«За последние три года Lockton инвестировала значительные средства в параметрическую экспертизу и ресурсы в США, Латинской Америке, Европе и Сингапуре, — сказал Диего Монсалве (Diego Monsalve), руководитель практики управления рисками в Латинской Америке и Карибском бассейне и международный руководитель подразделения параметрических решений. — Эта глобальная команда обладает уникальными возможностями для решения проблем управления рисками наших клиентов посредством инноваций, предоставляя ожидаемые от Lockton высококлассные решения. Мы рады поддержать наших клиентов по мере продвижения этой инициативы».

По мере того как стихийные бедствия, такие как ураганы и лесные пожары, учащаются и становятся все более серьезными, а также по мере появления новых рисков, включая киберугрозы и сбои в цепочках поставок, растет потребность в дополнительных страховых решениях. По прогнозам Global Market Insights к 2032 году рынок параметрического страхования достигнет 39,3 миллиарда долларов, что подчеркивает спрос на альтернативные решения для устранения пробелов в традиционном страховании коммерческой недвижимости.

«Параметрические страховые решения обладают значительными преимуществами, которые могут помочь удовлетворить потребности предприятий, ищущих более эффективный и экономичный подход к неопределенности, — добавил Питер Рапчевич (Peter Rapciewicz), исполнительный вице-президент и руководитель практики альтернативных решений в отношении рисков и глава подразделения параметрических решений в США. — Инвестиции Lockton в глобальную практику параметрического страхования подчеркивают нашу приверженность предоставлению устойчивых решений, которые не только обеспечивают финансовую защиту, но и позволяют предприятиям беспрепятственно продолжать свою деятельность, несмотря на трудности».

Параметрические страховые полисы предусматривают выплаты на основании конкретных триггеров привязанных к событиям, таких как сила шторма, уровень осадков или интенсивность землетрясения в определенном месте, которые не обязательно причиняют физический ущерб. Эти правила обеспечивают четкую прозрачность и быстрые выплаты, часто обрабатываемые в течение нескольких дней после события, что потенциально позволяет предприятиям возобновить работу с менее продолжительными сбоями.

Практика параметрического страхования Lockton, обладающая опытом работы в нескольких регионах, будет направлять бизнес в процессе всесторонней оценки рисков, используя специалистов по обработке данных и углубленную аналитику для выявления триггеров, которые могут позволить справляться с потенциальными убытками. Такой индивидуальный подход служит ценным дополнением к традиционным страховым полисам, устраняя пробелы в покрытии экономически эффективным решением там, где это наиболее необходимо.

О Lockton

Отличительная особенность Lockton, которая делает нас лучше, — это независимость. Тот факт, что Lockton является частной компанией, дает возможность более чем 12 600 партнерам компании, ведущим бизнес в более чем 140 странах, сосредоточиться исключительно на рисках клиентов, страховании и потребностях людей. Наличие опыта по всему миру позволяет Lockton глубоко понимать, что необходимо для достижения замечательных результатов. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.lockton.com

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