Lockton Luncurkan Global Parametric Insurance Practice Baru

Global Parametric Insurance Practice Lockton dirancang untuk membantu bisnis menggunakan solusi risiko alternatif yang hemat biaya untuk mengatasi kesenjangan yang melebar antara kerugian yang diasuransikan dan tidak diasuransikan.

KANSAS CITY, Mo., 16 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Lockton adalah pialang asuransi independen terbesar di dunia dan grup People Solutions Consulting. Lockton mengumumkan peluncuran Global Parametric Insurance Practice baru. Inisiatif ini menyatukan tim ahli, termasuk ilmuwan data dan pemodel, yang berkomitmen mengembangkan solusi parametrik yang efisien dan disesuaikan untuk membantu nasabah melindungi diri dari risiko yang sering kali diabaikan oleh asuransi tradisional.

"Selama tiga tahun terakhir, Lockton banyak berinvestasi pada keahlian dan sumber daya parameter di A.S., Amerika Latin, Eropa, dan Singapura," kata Diego Monsalve, Head of Risk Practices Amerika Latin dan Karibia sekaligus Head of Parametric Solutions Internasional. "Melalui inovasi, tim global ini memiliki posisi yang unik untuk mengatasi tantangan manajemen risiko yang dihadapi para klien dan memberikan solusi bermutu tinggi yang mereka harapkan dari Lockton. Kami sangat antusias mendukung klien selagi kami melanjutkan inisiatif ini."

Karena bencana alam seperti angin topan dan kebakaran hutan semakin sering dan kian parah terjadi di samping timbulnya berbagai risiko baru seperti ancaman siber dan gangguan rantai pasokan, maka solusi asuransi tambahan juga makin dibutuhkan. Pasar asuransi parametrik diperkirakan mencapai $39,3 miliar pada tahun 2032 menurut Global Market Insights, sehingga menegaskan permintaan solusi alternatif untuk menutup kesenjangan asuransi properti komersial konvensional.

"Solusi asuransi parametrik menawarkan manfaat besar yang dapat membantu memenuhi kebutuhan bisnis yang mencari cara yang lebih efisien dan hemat biaya saat menghadapi ketidakpastian," kata Peter Rapciewicz, Wakil Presiden Eksekutif, Practice Leader of Alternative Risk Solutions, dan Head of Parametric Solutions A.S. "Investasi Lockton pada Global Parametric Insurance Practice menegaskan komitmen kami untuk memberikan solusi yang tangguh dan mampu memberikan perlindungan finansial sekaligus mendukung bisnis agar terus beroperasi tanpa hambatan."

Polis asuransi parametrik memberikan pembayaran berdasarkan pemicu kejadian tertentu, misalnya tingkat keparahan badai, tingkat curah hujan, atau intensitas gempa bumi di lokasi tertentu, yang belum tentu menyebabkan kerusakan fisik. Kebijakan-kebijakan ini memberikan transparansi yang jelas dan pembayaran cepat dengan proses dalam beberapa hari saja setelah kejadian, agar bisnis dapat terus beroperasi tanpa gangguan berarti.

Parametric Insurance Practice Lockton menyediakan para ahli di berbagai wilayah yang akan memandu bisnis melalui penilaian risiko menyeluruh dengan memanfaatkan ilmuwan data dan analitik canggih untuk mengidentifikasi pemicu yang dapat mengatasi potensi kerugian. Cara yang disesuaikan ini merupakan pelengkap berharga bagi polis asuransi tradisional karena menutup kesenjangan cakupan dengan solusi hemat biaya yang paling dibutuhkan.

Tentang Lockton

Hal-hal yang menjadikan Lockton menonjol dan lebih baik: kemandirian. Kepemilikan swasta Lockton mendukung lebih dari 12.600 Rekanannya yang menjalankan bisnis di lebih dari 140 negara untuk hanya berfokus pada risiko klien, asuransi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan keahlian yang menjangkau seluruh dunia, Lockton memberikan pemahaman mendalam yang diperlukan untuk mencapai hasil luar biasa. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.lockton.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpg

SOURCE Lockton