Lockton przedstawia nową globalną praktykę ubezpieczeń parametrycznych

Globalna praktyka ubezpieczeń parametrycznych (ang. Global Parametric Insurance Practice) firmy Lockton pomoże przedsiębiorstwom wprowadzić korzystne kosztowo alternatywne rozwiązania w zakresie ryzyka, rozwiązując problem coraz większej luki pomiędzy stratami ubezpieczonymi i nieubezpieczonymi.

KANSAS CITY, Missouri, 16 grudnia 2024 /PRNewswire/ -- Lockton, największa na świecie niezależna agencja ubezpieczeniowa i rekrutacyjna, ogłosiła wprowadzenie swojej nowej globalnej praktyki ubezpieczeń parametrycznych. Inicjatywa skupia zespół ekspertów, wśród których znaleźli się analitycy i specjaliści modelowania danych, którego celem jest opracowanie sprawnych i personalizowanych rozwiązań parametrycznych, które pomogą chronić klientów przed czynnikami ryzyka często pomijanymi przez tradycyjne ubezpieczenia.

„W ciągu ostatnich trzech lat firma Lockton zainwestowała duże środki w gromadzenie wiedzy i zasobów parametrycznych w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Europie i Singapurze - powiedział Diego Monsalve, dyrektor ds. praktyk w zakresie ryzyka w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz dyrektor międzynarodowy ds. rozwiązań parametrycznych. - Ten globalny zespół jest doskonale przygotowany do mierzenia się z wyzwaniami naszych klientów w zakresie zarządzania ryzykiem dzięki innowacjom i oferowaniu rozwiązań dużego kalibru, których oczekują oni od firmy Lockton. Z niecierpliwością oczekujemy możliwości wsparcia naszych klientów w ramach realizacji tej inicjatywy".

Coraz częstsze i poważniejsze katastrofy naturalne, takie jak huragany i pożary lasów oraz nowe czynniki ryzyka, takie jak cyberzagrożenia i zakłócenia łańcucha dostaw przyczyniają się do rosnącego zapotrzebowania na uzupełniające rozwiązania ubezpieczeniowe. Według Global Market Insights do 2032 r. wartość rynku ubezpieczeń parametrycznych może sięgnąć nawet 39,3 mld USD, co świadczy o istnieniu zapotrzebowania na alternatywne rozwiązania, które uzupełnią występujące luki w konwencjonalnych komercyjnych ubezpieczeniach majątkowych.

„Parametryczne rozwiązania ubezpieczeniowe przynoszą istotne korzyści, które pomagają zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw poszukujących bardziej efektywnego i efektywnego kosztowo podejścia do niepewności - dodał Peter Rapciewicz, wiceprezes wykonawczy i lider praktyk w dziedzinie alternatywnych rozwiązań zarządzania ryzykiem i dyrektor ds. rozwiązań parametrycznych w USA. - Inwestycja firmy Lockton w globalne parametryczne praktyki ubezpieczeniowe podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie odpornych rozwiązań, które nie tylko zapewniają ochronę finansową, ale także pozwalają przedsiębiorstwom na dalsze płynne prowadzenie działalności pomimo pojawiających się wyzwań".

Parametryczne polisy ubezpieczeniowe zapewniają wypłaty w oparciu o konkretne zdarzenia wywołujące, takie jak klasyfikacja burzy, poziom opadów deszczu czy intensywność trzęsienia ziemi w określonej lokalizacji, w której niekoniecznie doszło do fizycznych zniszczeń. Takie polisy zapewniają transparentność i szybkie wypłaty, często realizowane w ciągu kilku dni od wystąpienia zdarzenia, co potencjalnie pozwoli przedsiębiorstwom na wznowienie działalności bez większych zakłóceń.

Parametryczna praktyka ubezpieczeniowa firmy Lockton, która posiada doświadczenie w wielu regionach, pomoże przedsiębiorstwom realizować kompleksowe oceny ryzyka z wykorzystaniem analityków danych i zaawansowanych analiz do określania zdarzeń wywołujących w zakresie potencjalnych strat. To szyte na miarę podejście stanowi cenne uzupełnienie dla tradycyjnych praktyk ubezpieczeniowych i wypełnia luki w zakresie ubezpieczenia w sposób korzystny cenowo i możliwy do zastosowania według potrzeby.

Lockton

To, co wyróżnia Lockton - niezależność - stanowi również jej przewagę. Prywatna struktura własności Lockton sprawia, że ponad 12600 podmiotów stowarzyszonych może prowadzić działalność w ponad 140 państwach w sposób skupiony wyłącznie na potrzebach klientów w obszarze ryzyka i ubezpieczeń. Dzięki dostępowi do specjalistów na całym świecie Lockton dysponuje dogłębną wiedzą niezbędną do osiągania doskonałych rezultatów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lockton.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpg