Loyalty Juggernaut recebe patente dos EUA para tecnologia inovadora que permite experiências individualizadas em escala

O 3º prêmio de patente se soma ao crescente portfólio de IP e reforça o compromisso com a inovação

CHICAGO, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- CRMC Show – A Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI), a primeira plataforma de tecnologia nativa em nuvem do setor de fidelidade para programas de fidelidade, ecossistemas de fidelidade e marketing digital, anunciou hoje na CRMC que o Escritório Americano de Marcas e Patentes concedeu uma patente (#11978082) para o uso inovador da IA pela LJI. Essa tecnologia patenteada permite que as marcas forneçam ofertas individualizadas aos membros do programa em escala.

Esse recurso transformador permite que uma única campanha de fidelidade seja personalizada e adaptada a toda uma base de associados, alcançando sem esforço o que chamamos de "individualização em massa", que é a missão declarada e a prioridade número 1 dos programas de fidelidade de todas as mundo", disse Shyam Shah, CEO e cofundador da Loyalty Juggernaut. "Essa patente é um marco significativo para nós e reforça nossa visão de como os programas de fidelidade envolvem os clientes ao oferecer experiências personalizadas 1:1."

Essa é a terceira patente da LJI, o que faz da plataforma GRAVTY® a única tecnologia de fidelidade no mundo com patentes para três recursos essenciais necessários para que os programas e ecossistemas de fidelidade de hoje estejam preparados para o futuro. As outras duas patentes são para:

1. Regras visuais GRAVTY (GVR): O único mecanismo de regras "sem código" patenteado no setor de tecnologia de fidelidade, que capacita os profissionais de fidelidade ao combinar extrema sofisticação com extraordinária simplicidade (assista o GVR em ação aqui).

2. Rastreamento de comportamento multidimensional (dados de terceiros ): Esse recurso é particularmente importante na era atual dos consumidores sem cookies, pois a dependência de dados primários de alta qualidade cresce na condução de experiências individualizadas do cliente e na maximização da eficácia do marketing digital e das iniciativas orientadas por dados.

"Os profissionais de marketing de fidelidade estão sempre procurando maneiras de envolver os clientes 1:1 em escala. Essa inovação é pioneira em seu uso de IA para impulsionar a personalização em massa, o santo graal dos programas de fidelidade", disse Bill Hanifin, CEO do Wise Marketer Group.

Sobre a Loyalty Juggernaut

Com sede no Vale do Silício, a Loyalty Juggernaut, Inc. é a empresa de soluções de fidelidade e engajamento de clientes de última geração que ajuda as marcas a transformar seus programas de fidelidade em negócios baseados em dados para maximizar o valor do cliente e competir em escala. A plataforma GRAVTY® da LJI alimenta mais de 40 ecossistemas de fidelidade em todo o mundo, envolvendo mais de 4.000 marcas participantes em 12 setores, incluindo varejo, CPG, hotelaria, companhias aéreas, BFSI, telecomunicações e conglomerados de negócios diversificados de várias marcas. Os clientes incluem Majid Al Futtaim, Liverpool, Global Hotel Alliance, Deutsche Telekom, Viva Aerobus.

