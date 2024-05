Loyalty Juggernaut reçoit un brevet américain pour une technologie innovante permettant des expériences individualisées à grande échelle

Ce troisième brevet s'ajoute à un portefeuille de propriété intellectuelle en pleine expansion et renforce l'engagement en faveur de l'innovation

CHICAGO, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Salon CRMC - Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI), la première plateforme technologique cloud de l'industrie de la fidélisation pour les programmes de fidélisation, les écosystèmes de fidélisation et le marketing numérique, a annoncé aujourd'hui au CRMC que le United States Patent and Trademark Office a accordé un brevet ( #11978082 ) pour l'utilisation révolutionnaire de l'IA par LJI. Cette technologie brevetée permet aux marques de proposer des offres personnalisées aux membres du programme à grande échelle.

« Cette fonctionnalité transformatrice permet à une seule campagne de fidélisation d'être personnalisée et adaptée à l'ensemble d'une base de membres, réalisant sans effort ce que nous appelons "l'individualisation de masse", qui est la mission déclarée et la priorité numéro un des programmes de fidélisation à l'échelle mondiale, a déclaré Shyam Shah, PDG et cofondateur de Loyalty Juggernaut. Ce brevet marque une étape importante pour nous et renforce notre vision de la manière dont les programmes de fidélisation engagent les clients en leur offrant des expériences personnalisées au niveau individuel. »

Il s'agit du troisième brevet pour LJI, ce qui fait de sa plateforme GRAVTY® la seule technologie de fidélisation au monde à posséder des brevets pour trois capacités essentielles nécessaires à la pérennité des programmes de fidélisation et des écosystèmes d'aujourd'hui. Les deux autres brevets concernent :

1. GRAVTY Visual Rules ( GVR ) : le seul moteur de règles « sans code » breveté dans le secteur des technologies de fidélisation, qui permet aux professionnels de la fidélisation de combiner une sophistication extrême avec une simplicité extraordinaire ( voir GVR en action ici ).

2. Suivi multidimensionnel du comportement (données de première partie) : cette fonctionnalité est particulièrement importante à l'ère actuelle des consommateurs sans cookies, car la dépendance à l'égard des données de première partie de haute qualité augmente pour créer des expériences client individualisées et maximiser l'efficacité du marketing numérique et des initiatives basées sur les données.

« Les spécialistes de la fidélisation sont toujours à la recherche de moyens d'engager les clients individuellement et à grande échelle. Cette innovation est révolutionnaire dans son utilisation de l'IA pour favoriser la personnalisation de masse, le Saint Graal des programmes de fidélisation », a indiqué Bill Hanifin, président-directeur général de Wise Marketer Group.

À propos de Loyalty Juggernaut

Basée dans la Silicon Valley, Loyalty Juggernaut, Inc. est l'entreprise de solutions d'engagement et de fidélisation de la clientèle nouvelle génération qui aide les marques à transformer leurs programmes de fidélisation en activités basées sur les données afin de maximiser la valeur client et d'être compétitives à grande échelle. La plateforme GRAVTY® de LJI alimente plus de 40 écosystèmes de fidélisation dans le monde, impliquant plus de 4 000 marques participantes dans 12 secteurs, notamment la vente au détail, les produits de consommation courante, l'hôtellerie, les compagnies aériennes, BFSI, Telco et les conglomérats d'entreprises diversifiées multimarques. Parmi ses clients figurent Majid Al Futtaim, Liverpool, Global Hotel Alliance, Deutsche Telekom et Viva Aerobus.

