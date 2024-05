Loyalty Juggernaut erhält US-Patent für innovative Technologie, die individualisierte Erlebnisse in großem Maßstab ermöglicht

O 3º prêmio de patente se soma ao crescente portfólio de IP e reforça o compromisso com a inovação

CHICAGO, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- CRMC Show - Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI), die erste Cloud-native Technologieplattform der Branche für Kundenbindungsprogramme, Kundenbindungsökosysteme und digitales Marketing, gab heute auf der CRMC bekannt, dass das United States Patent and Trademark Office LJI ein Patent (#11978082) für die bahnbrechende Nutzung von KI erteilt hat. Diese patentierte Technologie ermöglicht es Unternehmen, Programmteilnehmern in großem Umfang individualisierte Angebote zu unterbreiten.

„Diese transformative Funktion ermöglicht es, eine einzige Kundenbindungskampagne zu personalisieren und auf den gesamten Mitgliederstamm zuzuschneiden, wodurch mühelos das erreicht wird, was wir als 'Massenindividualisierung' bezeichnen, was das erklärte Ziel und die höchste Priorität von Kundenbindungsprogrammen weltweit ist", so Shyam Shah, CEO und Mitbegründer von Loyalty Juggernaut. „Dieses Patent ist ein wichtiger Meilenstein für uns und unterstreicht unsere Vision, wie Kundenbindungsprogramme Kunden ansprechen, indem sie 1:1 personalisierte Erlebnisse bieten."

Dies ist das dritte Patent für LJI. Damit ist die GRAVTY®-Plattform die einzige Kundenbindungs-Technologie weltweit, die Patente für drei wesentliche Funktionen besitzt, die für die Zukunftsfähigkeit heutiger Loyalitätsprogramme und Ökosysteme erforderlich sind. Die beiden anderen Patente sind für:

1.GRAVTY Visual Rules (GVR): Die einzige patentierte „No-Code"-Regel-Engine in der Kundenbindungs-Technologie-Branche, die Loyalitäts-Profis durch die Kombination von extremer Raffinesse mit außergewöhnlicher Einfachheit unterstützt (sehen Sie GVR hier in Aktion).

2. Multi-dimensional Behavior (First -Party-Daten) Tracking: Diese Funktion ist im heutigen Zeitalter des „Cookie-freien" Verbrauchers besonders wichtig, da die Abhängigkeit von qualitativ hochwertigen First-Party-Daten zunimmt, wenn es darum geht, individualisierte Kundenerlebnisse zu schaffen und die Effektivität von digitalem Marketing und datengesteuerten Initiativen zu maximieren.

„Kundenbindungs-Vermarkter sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Kunden im Maßstab 1:1 einzubinden. Diese Innovation ist bahnbrechend, da sie KI nutzt, um die Massenpersonalisierung voranzutreiben, den heiligen Gral der Kundenbindungsprogramme", sagte Bill Hanifin, Chief Executive Officer der Wise Marketer Group.

Informationen zu Loyalty Juggernaut

Loyalty Juggernaut, Inc. mit Hauptsitz im Silicon Valley ist das Unternehmen der nächsten Generation der Kundenbindungs- und Loyalitätslösungen, das Marken dabei hilft, ihre Loyalitätsprogramme in datengestützte Unternehmen umzuwandeln, um den Kundennutzen zu maximieren und im Wettbewerb zu bestehen. Die GRAVTY®-Plattform von LJI ist die Basis für über 40 Kundenbindungssysteme weltweit, an denen mehr als 4.000 Marken aus 12 Branchen beteiligt sind, darunter Einzelhandel, Konsumgüterindustrie, Hotel- und Gaststättengewerbe, Fluggesellschaften, BFSI, Telekommunikationsunternehmen und diversifizierte Unternehmenskonglomerate mit mehreren Marken. Zu den Kunden gehören Majid Al Futtaim, Liverpool, Global Hotel Alliance, Deutsche Telekom und Viva Aerobus.

