Loyalty Juggernaut 的創新技術獲得美國專利，可實現大規模個人化體驗

第 3 次獲得專利豐富了公司不斷增長的智慧財產權組合，強化了其對創新的承諾

芝加哥2024年5月22日 /美通社/ -- CRMC 大會 - 忠誠度行業首個用於忠誠度計劃、忠誠度生態系統和數位行銷的雲端原生技術平台 Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI) 今日於 CRMC 大會上宣佈，美國專利和商標局已為 LJI 在 AI 應用方面獲得的突破性進展授予專利 (#11978082)。這項專利技術使各大品牌能夠大規模向其忠誠度計劃的會員提供個人化優惠。

「得益於這項變革性的功能，單一的忠誠度活動現可在整個會員群組中實現個人化定制，輕鬆實現我們口中的『大規模個人化』，這亦是全球範圍內各個忠誠度計劃的使命和第一優先事項，」Loyalty Juggernaut 行政總裁兼聯合創始人 Shyam Shah 表示，「這項專利對我們來說是一個重要里程碑，讓我們對忠誠度計劃如何透過提供一對一的個人化體驗來吸引客戶有了更深層次的願景。」

這是 LJI 獲頒的第三項專利，標誌著 LJI 旗下 GRAVTY® 平台是全球唯一的忠誠度技術，擁有當今忠誠度計劃和生態系統應對未來考驗所需三項基本功能的專利。其他兩項專利是：

1.GRAVTY 視覺規則 (GVR)：這是忠誠度技術行業中唯一獲頒專利的「無程式碼」規則引擎，結合了極致的複雜性和非凡的簡潔性，賦能忠誠度業界人士（點擊此處觀看 GVR 的實際運作）。

2.多維行為（第一方資料）追蹤：為推動個人化客戶體驗、最大程度提高數位行銷和資料驅動計劃的有效性，對高品質的第一方資料的依賴正愈來愈強。因此，這項功能在當今無 cookie 消費者時代中尤其重要。

「忠誠度行銷人員一直在尋找在規模上以一對一的方式吸引客戶的方法。這項創新在利用 AI 推動大規模個人化的領域獲得突破性進展，堪稱忠誠度計劃的『聖杯』。」Wise Marketer Group 行政總裁 Bill Hanifin 如此說道。

媒體聯絡：[email protected]

關於 Loyalty Juggernaut

總部位於矽谷的 Loyalty Juggernaut, Inc. 是新一代客戶參與度和忠誠度解決方案供應商，幫助品牌將其忠誠度計劃轉變為以數據為主導的業務，從而實現客戶價值最大化和大規模競爭。LJI 的 GRAVTY® 平台支援全球 40 多個忠誠度生態系統，涉及超過 12 個行業的 4000 多個參與品牌，包括零售、CPG、酒店、航空公司、BFSI、電信和多品牌多元化商業集團。客戶包括 Majid Al Futtaim、Liverpool、Global Hotel Alliance、Deutsche Telekom、Viva Aerobus。

#loyaltymarketing #loyaltyprograms #customerengagement #CX #individualization #personalization

在 LinkedIn 上關注我們。如欲進一步了解，請瀏覽 www.lji.io

SOURCE Loyalty Juggernaut, Inc.