LyondellBasell erwägt strategische Optionen für europäische Vermögenswerte

HOUSTON und LONDON, 8. Mai 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell gab heute den formellen Beginn einer strategischen Überprüfung der europäischen Vermögenswerte seiner Geschäftsbereiche Olefins & Polyolefins und Intermediates & Derivatives bekannt. Bei der Bewertung werden die Vermögenswerte durch die Brille der Unternehmensstrategie „Wachstum und Modernisierung des Kerngeschäfts", „Aufbau eines profitablen Geschäftsbereichs für zirkuläre und kohlenstoffarme Lösungen" und „Steigerung von Leistung und Kultur" betrachtet.

„Auf dem Kapitalmarkttag 2023 haben wir unsere Absicht bekundet, unser Portfolio auf Geschäftsbereiche mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen zu konzentrieren und in diese Bereiche zu reinvestieren, um überdurchschnittliche Renditen in bedeutendem Umfang zu erwirtschaften", sagte Peter Vanacker, Chief Executive Officer von LyondellBasell. „Diese Kriterien haben sich nicht geändert."

Die Investitionen des Unternehmens in eine großtechnische Anlage MoReTec , LyondellBasells eigene Technologie zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in flüssige Rohstoffe und die Entwicklung eines Kreislaufwirtschaftszentrums in der Region Köln, Deutschland, werden wie geplant fortgesetzt. LyondellBasell wird auch weiterhin investieren und seine differenzierte technologische Position als Schlüsselfaktor für das Wachstum und die Verbesserung des Kernbestandes nutzen.

„Das Unternehmen wird seine Investitionen vorrangig darauf ausrichten, den Betrieb mit unseren Zielen der Kreislaufwirtschaft und der Netto-Nullproduktion in Einklang zu bringen", fügte Vanacker hinzu. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass strategische Bewertungen zu Unsicherheiten für unsere Mitarbeiter und Kunden führen können, aber wir sind entschlossen, unsere Anlagen während dieses Prozesses sicher und zuverlässig zu betreiben."

Informationen zu LyondellBasell

Wir sind LyondellBasell (NYSE: LYB) – ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologien und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, streben wir danach, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

