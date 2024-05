LyondellBasell valuta le opzioni strategiche per le attività europee

HOUSTON e LONDRA, 8 maggio 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell ha annunciato oggi il lancio formale di una revisione strategica delle attività europee delle sue business unit Olefins & Polyolefins e Intermediates & Derivatives. La valutazione sarà condotta attraverso la lente della strategia aziendale volta a far crescere e aggiornare il core business, creare operazioni redditizie con soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio e migliorare la performance e la cultura.

"In occasione del Capital Markets Day 2023, abbiamo dichiarato la nostra intenzione di concentrare il nostro portafoglio su aziende con un vantaggio competitivo duraturo e di reinvestire in quelle aree avvantaggiate che generano rendimenti superiori su scala significativa", ha affermato Peter Vanacker, amministratore delegato di LyondellBasell. "Questi criteri non sono cambiati".

Continueranno come pianificato gli investimenti in un impianto MoReTec su scala commerciale, nella tecnologia proprietaria di LyondellBasell per convertire i rifiuti di plastica in materie prime liquide e nello sviluppo di un hub di circolarità nella regione di Colonia, in Germania. LyondellBasell continuerà inoltre a investire e a sfruttare la propria posizione tecnologica differenziale come fattore chiave per far crescere e aggiornare la base di attività principali.

"L'azienda darà priorità ai propri investimenti per allineare le operazioni con le nostre ambizioni di circolarità e zero emissioni nette", ha aggiunto Vanacker. "Comprendiamo che le valutazioni strategiche possono creare incertezza per i nostri dipendenti e clienti, ma ci impegniamo a gestire le nostre attività in modo sicuro e affidabile durante tutto questo processo".

