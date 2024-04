Maiores esforços encorajados na cooperação científica e tecnológica

PEQUIM, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Uma reportagem do China Daily:

Maiores esforços são necessários para fortalecer a cooperação internacional em ciência e tecnologia, explorar formas de resolver conjuntamente importantes questões globais através da inovação tecnológica e desenvolver novas forças produtivas de qualidade, afirmaram funcionários, especialistas e executivos de empresas na quinta-feira em Pequim.

Visitantes interagem com um robô humanóide na abertura do Fórum Zhongguancun 2024 em Pequim, na quinta-feira. Foto de WANG ZHUANGFEI, CHINA DAILY (PRNewsfoto/China Daily)

Ao discursar na cerimônia de abertura do Fórum Zhongguancun 2024, o vice-primeiro-ministro Ding Xuexiang disse que a China está disposta a trabalhar com a comunidade internacional para praticar o conceito de cooperação científica e tecnológica internacional aberta, justa e não discriminatória, e para construir conjuntamente uma comunidade global de ciência e tecnologia.

O país explorará um novo modelo de cooperação global mutuamente benéfica em inovação científica e tecnológica e quebrará barreiras que restringem o fluxo de conhecimento, tecnologia, talento e outros fatores inovadores, para criar conjuntamente um ecossistema de inovação aberto.

Yin Li, secretário do Partido Comunista do Comitê Municipal de Pequim, China, afirmou que a capital intensificará os esforços para melhorar suas capacidades de inovação, acelerará a construção de parques científicos e tecnológicos líderes mundiais, aumentará o investimento em pesquisa básica e fará avanços em tecnologias essenciais em áreas-chave.

Dados do Ministério da Ciência e Tecnologia mostraram que o investimento em pesquisa e desenvolvimento da China ultrapassou 3,3 trilhões de yuans (US$ 455,4 bilhões) em 2023, um aumento de 8,1% em relação ao ano anterior, e os gastos em pesquisas fundamentais atingiram 221,2 bilhões de yuans, um aumento de 9,3% em relação ao ano anterior.

A força da China em inovação científica e tecnológica deu um grande salto nos últimos anos. Marco Aleman, diretor-geral assistente da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, afirmou que a China é uma potência de inovação que contribui para o crescimento global e o desenvolvimento sustentável.

De acordo com a OMPI, o país é líder global em inovação, ocupando o 12º lugar no Índice de Inovação Global de 2023, e possuía 24 dos 100 maiores clusters de ciência e tecnologia a nível mundial até ao final do ano passado, ocupando o primeiro lugar no mundo pela primeira vez.

Quarraisha Abdool Karim, presidente da Academia Mundial de Ciências, afirmou que garantir um futuro sustentável através de parcerias e cooperação cria uma oportunidade para todos os participantes explorarem novos caminhos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Lei Jun, fundador e CEO da empresa de tecnologia chinesa Xiaomi Corp, afirmou que a empresa continuará intensificando o investimento em P&D e se esforçando para obter avanços em tecnologias essenciais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2398440/Visitors_interact_a_humanoid_robot_opening_2024_Zhongguancun_Forum_Beijing.jpg

FONTE China Daily