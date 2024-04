La coopération scientifique et technologique doit être renforcée

PÉKIN, 27 avril 2024 /PRNewswire/ -- Un reportage du China Daily :

Il faut déployer davantage d'efforts pour renforcer la coopération internationale dans le domaine des sciences et des technologies, trouver des moyens de résoudre conjointement les problèmes mondiaux importants grâce à l'innovation technologique et développer de nouvelles forces productives de qualité, ont déclaré jeudi à Pékin des responsables, des experts et des dirigeants d'entreprise.

Visitors interact with a humanoid robot at the opening of the 2024 Zhongguancun Forum in Beijing on Thursday. [Photo by WANG ZHUANGFEI CHINA DAILY]

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du Forum Zhongguancun 2024, le vice-Premier ministre Ding Xuexiang a déclaré que la Chine était prête à travailler avec la communauté internationale pour mettre en pratique le concept de coopération scientifique et technologique internationale ouverte, équitable, juste et non discriminatoire, et pour construire conjointement une communauté scientifique et technologique mondiale.

Le pays explorera un nouveau modèle de coopération mondiale mutuellement bénéfique dans le domaine de l'innovation scientifique et technique, et éliminera les obstacles qui limitent la circulation des connaissances, des technologies, des talents et d'autres facteurs d'innovation, afin de créer conjointement un écosystème d'innovation ouvert.

Yin Li, secrétaire du comité municipal du Parti communiste chinois de Pékin, a déclaré que la capitale allait redoubler d'efforts pour améliorer ses capacités d'innovation, accélérer la construction de parcs scientifiques et technologiques de premier plan, augmenter les investissements dans la recherche fondamentale et réaliser des progrès dans les technologies de base dans des domaines clés.

Les données du ministère de la Science et de la Technologie ont montré que les investissements dans la recherche et le développement en Chine ont dépassé 3 300 milliards de yuans (455,4 milliards de dollars) en 2023, soit une augmentation de 8,1 % en glissement annuel, et que les dépenses dans la recherche fondamentale ont atteint 221,2 milliards de yuans, soit une augmentation de 9,3 % par rapport à l'année précédente.

La force de la Chine en matière d'innovation scientifique et technologique a fait un bond en avant ces dernières années. Marco Aleman, sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a déclaré que la Chine est une puissance d'innovation qui contribue à la croissance mondiale et au développement durable.

Selon l'OMPI, la Chine est un leader mondial de l'innovation, classée 12e dans l'Indice mondial de l'innovation 2023. À la fin de l'année dernière, elle possédait 24 des 100 premiers pôles scientifiques et technologiques mondiaux, se classant ainsi pour la première fois au premier rang mondial.

Quarraisha Abdool Karim, président de l'Académie mondiale des sciences, a déclaré qu'assurer un avenir durable grâce au partenariat et à la coopération offrait à tous les participants l'occasion d'explorer de nouvelles voies pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies.

Lei Jun, fondateur et PDG de l'entreprise technologique chinoise Xiaomi Corp, a déclaré que l'entreprise continuerait d'augmenter ses investissements dans la R&D et s'efforcerait de réaliser des progrès dans les technologies de base.