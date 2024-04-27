Необходимо активизировать усилия по научно-техническому сотрудничеству

ПЕКИН, 27 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж China Daily:

Необходимы более активные усилия для укрепления международного сотрудничества в области науки и техники, изучения путей совместного решения важных глобальных проблем с помощью технологических инноваций и развития новых качественных производительных сил, заявили официальные лица, эксперты и руководители компаний в четверг в Пекине.

Visitors interact with a humanoid robot at the opening of the 2024 Zhongguancun Forum in Beijing on Thursday. [Photo by WANG ZHUANGFEI CHINA DAILY]

Выступая на церемонии открытия форума Zhongguancun-2024, вице-премьер Дин Сюэсян (Ding Xuexiang) сказал, что Китай готов работать с международным сообществом, чтобы практиковать концепцию открытого, честного, справедливого и недискриминационного международного научно-технического сотрудничества и совместно создавать глобальное научно-техническое сообщество.

Страна изучит новую модель взаимовыгодного глобального сотрудничества в области научно-технических инноваций и сломает барьеры, ограничивающие поток знаний, технологий, талантов и других инновационных факторов, чтобы совместно создать открытую инновационную экосистему.

Инь Ли (Yin Li), секретарь муниципального комитета Коммунистической партии Китая в Пекине, сказал, что столица активизирует усилия по улучшению своего инновационного потенциала, ускорит создание ведущих в мире научно-технологических парков, увеличит инвестиции в фундаментальные исследования и совершит прорывы в ключевых технологиях в ключевых областях.

Данные Министерства науки и технологий показали, что инвестиции Китая в исследования и разработки превысили 3,3 трлн юаней (455,4 млрд долларов США) в 2023 году, увеличившись на 8,1 процента в годовом исчислении, а расходы на фундаментальные исследования достигли 221,2 млрд юаней, увеличившись на 9,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Научно-технические инновации Китая сделали большой прорыв в последние годы. Марко Алеман (Marco Aleman), помощник Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности, сказал, что Китай является локомотивом инноваций, которые способствуют глобальному росту и устойчивому развитию.

По данным ВОИС, страна является мировым лидером в области инноваций, занимая 12-е место в Глобальном инновационном индексе 2023 года, и к концу прошлого года ей принадлежали 24 из 100 ведущих научно-технических кластеров мира, что позволило впервые занять первое место в мире.

Куаррайша Абдул Карим (Quarraisha Abdool Karim), президент Всемирной академии наук, сказала, что обеспечение устойчивого будущего на основе партнерства и сотрудничества создает возможность для всех участников изучить новые пути достижения Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

Лэй Цзюнь (Lei Jun), основатель и генеральный директор китайской технологической компании Xiaomi Corp, заявил, что компания продолжит наращивать инвестиции в исследования и разработки и стремиться к прорывам в основных технологиях.

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