Plus de 125 clients dans le monde entier utilisent Vault CRM alors que Veeva accélère la transformation agentique de l'industrie

Avec un large succès dans l'industrie et la disponibilité de Veeva AI, Vault CRM est le leader du CRM agentique pour le secteur des sciences de la vie

PLEASANTON, Californie, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que plus de 125 clients - de plusieurs sociétés biopharmaceutiques du top 20 à des entreprises de toutes les grandes régions, y compris les États-Unis, l'Europe et le Japon - utilisent maintenant Veeva Vault CRM, la nouvelle génération de CRM pour les sciences de la vie. Avec le succès de Vault CRM et la disponibilité de Veeva AI, Veeva accélère l'évolution du secteur vers un CRM agentique.

Le fort élan en faveur de Vault CRM reflète la valeur commerciale évidente de ses fonctionnalités sectorielles et régionales étendues, de sa conformité, de ses flux de travail et de ses agents. Vault CRM fournit aux équipes commerciales et médicales la base dont elles ont besoin pour soutenir l'ensemble du cycle de vie des produits et gérer les relations clients complexes, depuis la préparation initiale du marché et les lancements jusqu'à l'optimisation de la performance des marques matures.

« Plus de 125 clients utilisent déjà Vault CRM et sont sur la voie rapide de l'engagement client agentique », déclare Arno Sosna, président des produits CRM chez Veeva. « Nous étendons cet impact à l'ensemble du secteur en mettant l'accent sur la réussite de nos clients et l'excellence de nos produits. »

Avec le succès de Vault CRM et une feuille de route de mise à niveau bien établie, Veeva a modifié la date de fin du support pour Veeva CRM de septembre 2030 à fin décembre 2029.

Vault CRM fait partie de la suite Vault CRM d'applications qui constituent la base technologique de l'exécution commerciale pour les entreprises biopharmaceutiques de toutes tailles dans toutes les régions. La suite Vault CRM comprend également la gestion des événements, un centre de services, un gestionnaire de campagnes et le CRM pour les patients.

