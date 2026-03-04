Más de 125 clientes en todo el mundo utilizan Vault CRM mientras Veeva acelera la transformación agéntica de la industria

Con un amplio éxito en la industria y la disponibilidad de Veeva AI, Vault CRM es el líder en CRM agéntico para las ciencias de la vida

PLEASANTON, California, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que más de 125 clientes, desde varias de las 20 principales empresas biofarmacéuticas hasta compañías de todas las regiones principales, incluidos EE. UU., Europa y Japón, ahora utilizan Veeva Vault CRM, la próxima generación de CRM para las ciencias de la vida. Con el éxito de Vault CRM y la disponibilidad de Veeva AI, Veeva está acelerando la transición de la industria hacia un CRM agéntico.

El fuerte impulso detrás de Vault CRM refleja el claro valor comercial de su profunda funcionalidad industrial y regional, cumplimiento, flujos de trabajo y agentes. Vault CRM proporciona la base que necesitan los equipos comerciales y médicos para respaldar todo el ciclo de vida del producto y las interacciones complejas con los clientes, desde la preparación inicial del mercado y los lanzamientos hasta la optimización del rendimiento de las marcas maduras.

"Más de 125 clientes ya utilizan Vault CRM y están en el camino rápido hacia una interacción con el cliente a través de agentes", afirmó Arno Sosna, presidente de CRM Suite, Veeva. "Estamos expandiendo ese impacto en toda la industria a medida que lideramos con un enfoque en el éxito del cliente y la excelencia del producto".

Gracias al éxito de Vault CRM y una ruta de actualización bien establecida, Veeva ha actualizado la fecha de finalización del soporte para Veeva CRM de septiembre de 2030 a fines de diciembre de 2029.

Vault CRM es parte de la Suite Vault CRM de aplicaciones que proporcionan la base tecnológica para la ejecución comercial de empresas biofarmacéuticas de todos los tamaños en todas las regiones. Vault CRM Suite también incluye Gestión de eventos, Centro de servicios, Administrador de campañas y CRM para pacientes.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias biológicas con software, datos y consultoría empresarial. Veeva, comprometida con la innovación, la excelencia de los productos y el éxito de los clientes, presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta las empresas biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, como los clientes, los empleados, los accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar de forma negativa nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe presentado en el formulario 10-Q correspondiente al período finalizado el 31 de octubre de 2025, que puede consultarse aquí (en las páginas 33 y 34, se puede encontrar un resumen de los riesgos que pueden afectar nuestro negocio) y en nuestros documentos posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

Contacto:

Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected]



Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg

FUENTE Veeva Systems