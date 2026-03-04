Mehr als 125 Kunden weltweit arbeiten mit Vault CRM und Veeva beschleunigt die Transformation der Branche in Richtung Agententätigkeit

Dank des großen Branchenerfolgs und der Verfügbarkeit von Veeva AI ist Vault CRM der führende Anbieter von agentenbasiertem CRM für die Biowissenschaften.

PLEASANTON, Calif., 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass mehr als 125 Kunden – von mehreren Top-20-Biopharmaunternehmen bis hin zu Unternehmen in allen wichtigen Regionen, einschließlich den USA, Europa und Japan – jetzt mit Veeva Vault CRM, der nächsten Generation von CRM für die Biowissenschaften, arbeiten. Mit dem Erfolg von Vault CRM und der Verfügbarkeit von Veeva AI beschleunigt Veeva den Übergang der Branche zu agentenbasiertem CRM.

Die starke Dynamik von Vault CRM spiegelt den eindeutigen geschäftlichen Nutzen der umfassenden Branchen- und Regionalfunktionen, der Compliance, der Workflows und der Agenten wider. Vault CRM bietet die Grundlage, die kommerzielle und medizinische Teams benötigen, um den gesamten Produktlebenszyklus und komplexe Kundenbeziehungen zu unterstützen, von der ersten Marktvorbereitung und Markteinführung bis hin zur Optimierung der Leistung ausgereifter Marken.

„Mehr als 125 Kunden sind bereits mit Vault CRM live und auf dem schnellen Weg zu agentenbasiertem Customer Engagement", sagt Arno Sosna, Präsident, CRM Suite, Veeva. „Wir weiten diesen Einfluss auf die gesamte Branche aus, indem wir uns auf den Erfolg unserer Kunden und hervorragende Produkte konzentrieren."

Aufgrund des Erfolgs von Vault CRM und eines gut etablierten Upgrade-Pfads hat Veeva das Ende des Supports für Veeva CRM von September 2030 auf Ende Dezember 2029 aktualisiert.

Vault CRM ist Teil der Vault CRM Suite von Anwendungen, die die technologische Grundlage für die kommerzielle Umsetzung für biopharmazeutische Unternehmen jeder Größe und in allen Regionen bilden. Die Vault CRM Suite umfasst außerdem Event Management, Service Center, Campaign Manager und Patient CRM.

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Oktober 2025 endenden Zeitraum, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können, offengelegt sind.

