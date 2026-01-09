Veeva e BioMarin formam uma parceria estratégica de longo prazo

Parceria para ajudar a BioMarin a aumentar a velocidade e a eficiência

no desenvolvimento e comercialização de terapias inovadoras

PLEASANTON, Califórnia, e SAN RAFAEL, Califórnia, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) e a BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) anunciaram um acordo empresarial de longo prazo que se baseia em seu relacionamento de longa data.

A parceria ampliada ajudará a BioMarin a aumentar a velocidade, agilidade, eficiência operacional e otimizar a experiência dos profissionais de saúde e do paciente, aproveitando ainda mais e fornecendo insumos estratégicos nos softwares, dados, serviços e produtos de consultoria da Veeva.

"Essa parceria estratégica marca um passo importante em nossa evolução digital", disse Alexander Hardy, presidente e CEO da BioMarin. "Estamos entusiasmados com a oportunidade de aliar nossas capacidades científicas à liderança tecnológica da Veeva, que acreditamos que nos permitirá levar nossos medicamentos transformadores mais rapidamente aos pacientes em todo o mundo."

"Nossa parceria com a BioMarin sempre foi guiada por um conjunto compartilhado de valores, incluindo excelência de produto, realização de valores e sucesso do cliente", disse o CEO da Veeva, Peter Gassner. "Sobre estes alicerces, estou ansioso para descobrir como poderemos apoiar ainda mais a BioMarin conforme ela desenvolve novos medicamentos importantes e alcança ainda mais pacientes em todo o mundo."

Sobre a BioMarin

A BioMarin é uma empresa líder global de biotecnologia em doenças raras, focada em fornecer medicamentos para pessoas que vivem com condições geneticamente definidas. Fundada em 1997, a empresa sediada em San Rafael, Califórnia, possui um histórico comprovado de inovação, com oito terapias comerciais e um forte pipeline clínico e pré-clínico. Adotando uma abordagem distinta para a descoberta e desenvolvimento de medicamentos, a BioMarin busca liberar todo o potencial da ciência genética ao buscar medicamentos que definem categorias e que tenham um impacto profundo nos pacientes. Para saber mais, acesse www.biomarin.com.

Sobre a Veeva Systems

A Veeva oferece a nuvem especializada para ciências da vida com software, dados e consultoria empresarial. Comprometida com a inovação, excelência de produto e sucesso do cliente, a Veeva atende mais de 1.500 clientes, desde as maiores empresas biofarmacêuticas do mundo até biotecnologias emergentes. Como uma Corporação de Benefício Público, a Veeva está comprometida em equilibrar os interesses de todas as partes interessadas, incluindo clientes, funcionários, acionistas e os setores que atende. Para mais informações, acesse veeva.com.

Declarações Prospectivas da BioMarin

Este comunicado contém declarações prospectivas sobre as perspectivas de negócios da BioMarin Pharmaceutical Inc. (BioMarin), incluindo, sem limitações, declarações sobre: as expectativas da BioMarin em relação aos produtos e serviços da Veeva e os resultados ou benefícios esperados do uso dos produtos e serviços da Veeva pela BioMarin. Essas declarações prospectivas são previsões e envolvem riscos e incertezas, de modo que os resultados reais podem diferir materialmente dessas declarações. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros: o sucesso da parceria estratégica entre a BioMarin e Veeva, a capacidade da BioMarin de utilizar os produtos e serviços da Veeva para levar os medicamentos da BioMarin mais rapidamente aos pacientes e os fatores detalhados nos arquivos da BioMarin à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo, sem limitação, os fatores contidos na seção "Fatores de risco" no Relatório Trimestral da BioMarin no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de outubro de 2025, pois tais fatores podem ser atualizados por quaisquer relatórios subsequentes. Os investidores são aconselhados a não depositar confiança indevida nas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento. A BioMarin não tem obrigação e expressamente renuncia a qualquer obrigação de atualizar ou alterar qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

BioMarin® é uma marca registrada da BioMarin Pharmaceutical Inc.

Declarações Prospectivas da Veeva

Este comunicado contém declarações prospectivas sobre os produtos e serviços da Veeva e os resultados ou benefícios esperados do uso de nossos produtos e serviços. Essas declarações baseiam-se em nossas expectativas atuais. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles apresentados neste comunicado, e não temos obrigação de atualizar tais declarações. Existem inúmeros riscos que podem impactar negativamente nossos resultados, incluindo os riscos e incertezas divulgados em nosso registro no Formulário 10-Q para o período encerrado em 31 de outubro de 2025, que você pode encontrar aqui (um resumo dos riscos que podem afetar nossos negócios está disponível nas páginas 33 e 34), bem como em nossos registros subsequentes à SEC, que podem ser acessados em sec.gov.



