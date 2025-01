Mais de 85 governos se reúnem em Riade para liderar a ação global sobre minerais no quarto Fórum de Minerais do Futuro

RIADE, Arábia Saudita, 12 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Mais de 85 governos dos principais países produtores e consumidores de minerais, incluindo 16 países das principais economias do G20 e 50 ministros e 13 vice-ministros, confirmaram que participarão da Mesa Redonda Ministerial do FMF de 2025 em 14 de janeiro deste ano.

A Mesa Redonda Ministerial, uma iniciativa multissetorial liderada pelo governo, é a abertura tradicional do FMF, estimulando a ação internacional para aumentar o investimento no fornecimento de minerais e aumentar a capacidade na Super Região da África, Ásia Ocidental e Central e outras regiões de fornecimento. Será o maior e mais importante encontro de autoridades de recursos minerais do mundo

A discussão abrangerá os progressos realizados no ano passado nas três iniciativas da Mesa Redonda Ministerial:

Desenvolvimento de uma estrutura internacional de minerais essenciais

Estabelecimento de centros de excelência para desenvolver capacidade em sustentabilidade (Marrocos), desenvolvimento de talentos (África do Sul) e inovação tecnológica (Arábia Saudita).

para desenvolver capacidade em sustentabilidade (Marrocos), desenvolvimento de talentos (África do Sul) e inovação tecnológica (Arábia Saudita). Avanços nos sistemas de certificação para garantir o fornecimento responsável de minerais.

Sua Excelência Khalid Al-Mudaifer, vice-ministro de assuntos de mineração do Ministério da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, enfatiza que "A reunião é um passo importante para alcançar o desenvolvimento sustentável no setor de minerais em nível mundial. É uma plataforma ideal para fornecer soluções, desenvolver legislação sobre as melhores práticas no campo da mineração sustentável e explorar maneiras de investir em projetos de mineração para alcançar o desenvolvimento econômico e social nos países produtores."

Participam líderes de alto nível, incluindo ministros de países fornecedores e financiadores, como Brasil, África do Sul, RDC, Índia, Egito, Itália, Nigéria, Catar, Paquistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Malásia, Tailândia, Marrocos, Indonésia, França, EUA e Reino Unido, discutindo oportunidades de cooperação global.

"Este ano, as discussões procurarão melhorar a colaboração entre governos, indústria e comunidades para promover mais investimentos em minerais e desenvolvimento por meio da agregação de valor nos países fornecedores. Queremos apoiar a necessidade urgente de práticas de mineração sustentáveis, cadeias de suprimentos resilientes e parcerias de valor no setor de minerais."

É importante ressaltar que os resultados da Mesa Redonda Ministerial não se limitam ao evento em si, mas formam um programa contínuo durante todo o ano. Os Grupos de Coordenação Regional continuarão a promover a implementação das principais iniciativas.

"O FMF está emergindo como o maior centro global de colaboração e ação em minerais – nenhuma outra plataforma reúne ministros do governo e as principais autoridades do setor nessa escala." Concluiu Al-Mudaifer.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2314209/5111209/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

FONTE Future Minerals Forum