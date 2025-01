Plus de 85 gouvernements se réunissent à Riyad pour mener une action mondiale pour les minéraux lors du quatrième Forum sur les minéraux du futur

RIYAD, Arabie Saoudite, 12 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Plus de 85 gouvernements des principaux pays producteurs et consommateurs de minéraux, dont 16 pays des principales économies du G20, ainsi que 50 ministres et 13 vice-ministres, ont confirmé qu'ils participeraient à la table ronde ministérielle du FMF 2025 le 14 janvier 2025.

La table ronde ministérielle, une initiative multipartite dirigée par les gouvernements, est l'ouverture traditionnelle du FMF. Elle stimule l'action internationale pour accroître les investissements dans l'approvisionnement en minerais et renforcer les capacités dans la super région de l'Afrique, de l'Asie occidentale et centrale et dans d'autres régions d'approvisionnement. Il s'agira de la plus grande et de la plus importante réunion de responsables des ressources minérales au monde.

La discussion portera sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée dans le cadre des trois initiatives de la table ronde ministérielle :

développement d'un cadre international pour les minéraux critiques

création de centres d'excellence pour renforcer les capacités en matière de durabilité (Maroc), de développement des talents (Afrique du Sud) et d'innovation technologique (Arabie saoudite)

pour renforcer les capacités en matière de durabilité (Maroc), de développement des talents (Afrique du Sud) et d'innovation technologique (Arabie saoudite) améliorations des systèmes de certification pour garantir un approvisionnement responsable en minerais.

Son Excellence Khalid Al-Mudaifer, vice-ministre des Affaires minières du ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, souligne que « la réunion est une étape importante pour parvenir à un développement durable dans le secteur des minéraux à l'échelle mondiale. Elle constitue une plateforme idéale pour trouver des solutions, élaborer une législation sur les meilleures pratiques dans le domaine de l'exploitation minière durable et explorer les moyens d'investir dans des projets miniers afin d'assurer le développement économique et social des pays producteurs ».

Des dirigeants de haut niveau se joignent à lui, notamment des ministres de pays fournisseurs et bailleurs de fonds tels que le Brésil, l'Afrique du Sud, la RDC, l'Inde, l'Égypte, l'Italie, le Nigeria, le Qatar, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Malaisie, la Thaïlande, le Maroc, l'Indonésie, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, afin d'examiner les possibilités de coopération mondiale.

« Cette année, les discussions viseront à renforcer la collaboration entre les gouvernements, l'industrie et les communautés afin d'accroître les investissements dans les minéraux et le développement par la création de valeur ajoutée dans les pays fournisseurs. Nous voulons soutenir le besoin pressant pour des pratiques minières durables, des chaînes d'approvisionnement résilientes et des partenariats axés sur la valeur dans l'industrie des minéraux. »

Il est important de noter que les résultats de la table ronde ministérielle ne se limitent pas à l'événement lui-même, mais constituent un programme continu tout au long de l'année. Les groupes de coordination régionaux continueront à piloter la mise en œuvre des initiatives clés.

« Le FMF est en train de devenir le plus grand centre mondial de collaboration et d'action dans le domaine des minéraux. Aucune autre plateforme ne réunit à cette échelle des ministres du gouvernement et des hauts responsables de l'industrie », conclut Al-Mudaifer.

