Mehr als 85 Regierungen versammeln sich in Riad, um auf dem vierten Future Minerals Forum globale Maßnahmen im Bereich Mineralien anzuführen

RIAD, Saudi-Arabien, 12. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Mehr als 85 Regierungen wichtiger mineralienproduzierender und -verbrauchender Länder, darunter 16 Länder aus den führenden G20-Volkswirtschaften, sowie 50 Minister und 13 Vizeminister haben bestätigt, dass sie am 14. Januar 2025 am 2025 FMF Ministerial Roundtable teilnehmen werden.

Der Ministerial Roundtable ist eine von der Regierung geleitete Initiative mit mehreren Interessengruppen und bildet traditionell den Auftakt des FMF. Er regt internationale Maßnahmen zur Erhöhung der Investitionen in die Mineralversorgung und zum Aufbau von Kapazitäten in der Superregion Afrika, West- und Zentralasien sowie in anderen Versorgungsregionen an. Er wird das größte und hochrangigste Treffen von Beamten aus dem Bereich der Bodenschätze in der Welt sein

Die Diskussion wird sich mit den Fortschritten befassen, die im vergangenen Jahr bei den drei Initiativen des Ministerial Roundtable erzielt wurden:

Entwicklung eines internationalen Rahmens für kritische Mineralien

Einrichtung von Exzellenzzentren zum Aufbau von Kapazitäten in den Bereichen Nachhaltigkeit (Marokko), Talentförderung (Südafrika) und technologische Innovation (Saudi-Arabien).

zum Aufbau von Kapazitäten in den Bereichen Nachhaltigkeit (Marokko), Talentförderung (Südafrika) und technologische Innovation (Saudi-Arabien). Fortschritte bei den Zertifizierungssystemen zur Gewährleistung einer verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien.

Seine Exzellenz Khalid Al-Mudaifer, der Vizeminister für Bergbauangelegenheiten des saudi-arabischen Ministeriums für Industrie und Bodenschätze, betont: „Das Treffen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung im globalen Bergbausektor. Es ist eine ideale Plattform, um Lösungen zu liefern, Gesetze zu bewährten Verfahren im Bereich des nachhaltigen Bergbaus zu entwickeln und Möglichkeiten zu erkunden, in Bergbauprojekte zu investieren, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Förderländern voranzutreiben."

An seiner Seite werden hochrangige Führungskräfte, darunter Minister aus Liefer- und Finanzierungsländern wie Brasilien, Südafrika, der Demokratischen Republik Kongo, Indien, Ägypten, Italien, Nigeria, Katar, Pakistan, Kasachstan, Usbekistan, Malaysia, Thailand, Marokko, Indonesien, Frankreich, den USA und dem Vereinigten Königreich, über Möglichkeiten der globalen Zusammenarbeit diskutieren.

„In diesem Jahr sollen die Diskussionen darauf abzielen, die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Industrie und Gemeinden zu verbessern, um mehr Investitionen in Mineralien zu fördern und die Entwicklung durch Wertschöpfung in den Lieferländern voranzutreiben. Wir wollen den dringenden Bedarf an nachhaltigen Bergbaupraktiken, widerstandsfähigen Lieferketten und wertorientierten Partnerschaften in der Mineralindustrie unterstützen."

Wichtig ist, dass die Ergebnisse des Ministerial Roundtable nicht auf die Veranstaltung selbst beschränkt sind, sondern ein fortlaufendes, ganzjähriges Programm bilden. Regionale Koordinierungsgruppen werden weiterhin die Umsetzung von Schlüsselinitiativen vorantreiben.

„Das FMF entwickelt sich zum größten globalen Zentrum für Zusammenarbeit und Maßnahmen im Bereich Mineralien – keine andere Plattform bringt Minister und hochrangige Branchenführer in diesem Umfang zusammen", erklärte Al-Mudaifer abschließend.

