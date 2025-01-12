超過85個國家政府將齊聚利雅德，於第四屆未來礦產論壇（Future Minerals Forum）引領全球礦產行動

沙特阿拉伯利雅德2025年1月12日 /美通社/ -- 來自主要礦產生產國和消費國的超過85個政府，包括來自20國集團（G20）領先經濟體的16個國家，以及50位部長和13位副部長，已確認將參加2025年1月14日舉行的2025年未來礦產論壇部長圓桌會議（2025 FMF Ministerial Roundtable）。

部長圓桌會議（Ministerial Roundtable）是一項由政府主導的多方利益相關者倡議，是未來礦產論壇（Future Minerals Forum，簡稱「FMF」）的傳統開幕活動，旨在促進國際行動，增加礦產供應投資，並在非洲超級區、西亞及中亞以及其他供應區域提升能力。這將是全球規模最大、層級最高的礦產資源官員集會

討論將涵蓋過去一年在三項部長圓桌會議（Ministerial Roundtable）倡議上取得的進展：

發展 國際關鍵礦產框架（Critical Minerals Framework）

設立卓越中心（Centers of Excellence） ，以提升可持續發展（摩洛哥）、人才培訓（南非）和技術創新（沙特阿拉伯）方面的能力。

，以提升可持續發展（摩洛哥）、人才培訓（南非）和技術創新（沙特阿拉伯）方面的能力。 推進認證體系（Certification Systems），以確保負責任的礦產採購。

沙特阿拉伯工業與礦產資源部（Ministry of Industry and Mineral Resources）礦業事務副部長（Vice-Minister for Mining Affairs）Khalid Al-Mudaifer閣下強調：「此次會議是實現全球礦產行業可持續發展的重要一步。這是一個理想的平台，用於提供解決方案、制定可持續採礦領域最佳實踐的立法，並探索投資採礦項目的途徑，以實現生產國的經濟與社會發展。」

與他一同參與的還有來自供應國和融資國的高層領袖，包括來自巴西、南非、剛果民主共和國、印度、埃及、意大利、尼日利亞、卡塔爾、巴基斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克、馬來西亞、泰國、摩洛哥、印尼、法國、美國和英國的部長，共同討論全球合作的機會。

「今年的討論將致力於加強政府、業界與社群之間的合作，推動更多礦產投資，並透過在供應國的價值增值來促進發展。我們希望支持對可持續採礦實踐、韌性供應鏈和價值驅動夥伴關係在礦產行業中日益迫切的需求。」

重要的是，部長圓桌會議（Ministerial Roundtable）的成果不僅限於此次活動本身，而是構成一個持續的全年計劃。區域協調小組（Regional Coordination Groups）將繼續推動關鍵倡議的實施。

Khalid Al-Mudaifer閣下總結道：「未來礦產論壇（FMF）正迅速成為全球最大規模的礦產合作與行動中心，沒有其他平台能以這樣的規模匯聚政府部長和業界高層領袖。」

SOURCE Future Minerals Forum