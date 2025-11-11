Marriott International anuncia rescisão de acordo com a Sonder

BETHESDA, Maryland, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) anunciou hoje que seu acordo de licenciamento com a Sonder Holdings Inc. (NASDAQ: SOND, "Sonder") não está mais em vigor devido ao inadimplemento da Sonder. Como resultado, a Sonder não está mais afiliada ao Marriott Bonvoy, e as propriedades da Sonder não estão disponíveis para novas reservas nos canais da Marriott.

A prioridade imediata da Marriott é oferecer suporte aos hóspedes que estão atualmente hospedados em propriedades da Sonder e àqueles com reservas futuras. A Marriott entrará em contato com os hóspedes que fizeram reservas diretamente pelos canais da própria Marriott, incluindo marriott.com, o aplicativo Marriott Bonvoy e os centros globais de reservas da empresa, para atender às suas necessidades de reserva e hospedagem. Hóspedes que fizeram reservas por meio de agências de viagens online terceirizadas devem entrar em contato com essas organizações. A Marriott continua comprometida em minimizar qualquer impacto nos planos de viagem dos hóspedes.

Hóspedes com dúvidas sobre reservas atuais ou futuras em propriedades da Sonder feitas por meio dos canais da Marriott podem entrar em contato com o atendimento ao cliente da Marriott aqui.

