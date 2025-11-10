Marriott International annonce la résiliation de son accord avec Sonder

BETHESDA, Maryland, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) a annoncé aujourd'hui que son accord de licence avec Sonder Holdings Inc. (NASDAQ : SOND, « Sonder ») n'est plus en vigueur en raison d'un manquement de la part de Sonder. En conséquence, Sonder n'est plus affiliée à Marriott Bonvoy et les propriétés de Sonder ne sont pas disponibles pour de nouvelles réservations sur les canaux de Marriott.

La priorité immédiate de Marriott est de soutenir les clients qui séjournent actuellement dans des établissements de Sonder, ainsi que ceux qui ont des réservations à venir. Marriott contactera les clients ayant réservé directement par l'intermédiaire de ses propres canaux, notamment marriott.com, l'application Marriott Bonvoy et ses centres de réservation dans le monde entier, afin de répondre à leurs besoins. Les clients ayant réservé par l'intermédiaire d'une agence de voyage en ligne tierce sont invités à contacter ces organisations. Marriott s'engage à minimiser les perturbations des plans de voyage de ses clients.

Les clients ayant des questions sur des réservations actuelles ou futures dans un établissement de Sonder, effectuées par l'intermédiaire des canaux de Marriott, peuvent contacter le service clientèle de Marriott ici.

À PROPOS DE MARRIOTT INTERNATIONAL

Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) est basée à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis. Au 30 septembre 2025, elle détenait un portefeuille de plus de 9 700 propriétés sous plus de 30 marques de premier plan, réparties dans 143 pays et territoires. Marriott exploite, franchise et concède des licences pour des hôtels, des résidences, des multipropriétés et d'autres établissements d'hébergement dans le monde entier. L'entreprise propose également Marriott Bonvoy®, sa plateforme de voyage hautement récompensée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.marriott.com. Pour connaître les dernières nouvelles de l'entreprise, visitez www.marriottnewscenter.com. Vous pouvez par ailleurs vous connecter avec nous sur Facebook ainsi que suivre @MarriottIntl sur X et Instagram.

NOTE SUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations relatives : aux projets et aux attentes de Marriott International, Inc. à la suite de la résiliation de son accord de licence avec Sonder Holdings Inc ; aux projets de Marriott visant à aider les clients touchés et à minimiser les perturbations de leurs plans de voyage ; ainsi que des déclarations similaires concernant des actions futures anticipées et des attentes qui ne constituent pas des faits historiques. Nous avertissons le lecteur que ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et qu'elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes en évolution constante que nous pourrions ne pas être en mesure de prédire ou d'évaluer avec précision, notamment les facteurs de risque identifiés dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K et notre dernier rapport trimestriel sur formulaire 10-Q. L'un ou l'autre de ces facteurs pourrait entraîner une différence sensible entre les attentes que nous exprimons ou sous-entendons dans le présent communiqué de presse et les résultats réels. Ces déclarations prévisionnelles sont établies à la date du présent communiqué de presse et nous ne nous engageons nullement à les mettre à jour ou à les réviser publiquement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS

Maggie McNerney

Directrice des relations avec les médias

Marriott International

[email protected]

