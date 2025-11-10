Marriott International、Sonderとの契約終了を発表

ベセスダ（メリーランド州）、2025年11月11日 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR）は本日、Sonder Holdings Inc.（NASDAQ: SOND、以下「Sonder」）の債務不履行により、両社のライセンス契約が無効となったことを発表しました。その結果、SonderはMarriott Bonvoyとの提携関係を終了し、Sonderの施設はMarriottの予約チャネル上で新規予約を受け付けていません。

Marriottは現在、Sonderの施設に滞在中のゲストおよび今後宿泊を予定しているゲストへの支援を最優先事項としています。Marriottは、marriott.com、Marriott Bonvoyアプリ、ならびにMarriottの世界各地の予約センターなど、Marriottのチャネルを通じて直接予約を行ったゲストに対し、予約および宿泊に関する対応を行うために個別に連絡を取る予定です。一方、第三者のオンライン旅行代理店を通じて予約を行ったゲストは、該当する代理店へ直接お問い合わせください。Marriottは、ゲストの旅行計画への影響を最小限に抑えることに引き続き尽力しています。

Marriottのチャネルを通じてSonderの施設を予約したゲストで、現在または今後の予約に関して質問がある場合は、こちらからMarriottカスタマーサービスまでお問い合わせください。

MARRIOTT INTERNATIONAL について

Marriott International, Inc.（Nasdaq：MAR）は、米国メリーランド州ベセスダに本社を置き、2025年9月30日時点で、143の国と地域において30を超える主要ブランドによる9,700軒以上の施設を展開しています。Marriottは世界中でホテル、住宅、タイムシェア、その他の宿泊施設を運営、フランチャイズ、ライセンス供与しています。同社は、高い評価を得ている旅行プラットフォーム、Marriott Bonvoy®を提供しています。詳細については、同社ウェブサイト（www.marriott.com）をご覧ください。また、最新の企業ニュースは（www.marriottnewscenter.com）でご確認いただけます。さらに、FacebookやXの@MarriottIntl、Instagramでも同社をフォローしていただくことができます。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、米国連邦証券法上の「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、Sonder Holdings Inc.とのライセンス契約終了後におけるMarriott International, Inc.の計画および将来の見通し、影響を受けたゲストへの支援や旅行計画への影響を最小限に抑えるためのMarriottの方針、ならびに今後の行動や期待に関する、過去の事実ではない類似の記述が含まれます。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、また同社が正確に予測または評価できない多数の変化し得るリスクや不確実性の影響を受ける可能性があることにご注意ください。これには、米国証券取引委員会への提出書類、特に最新のForm 10-K（年次報告書）またはForm 10-Q（四半期報告書）に記載されているリスク要因が含まれます。これらのいずれかの要因により、実際の結果が本プレスリリースで明示または示唆された期待と大きく異なる可能性があります。同社は本プレスリリースの日付時点でこれらの将来の見通しに関する記述を行っており、新たな情報、将来の出来事、またはその他の理由によって、これらの記述を公に更新または修正する義務を負うものではありません。

メディアの問い合わせ先

Maggie McNerney

メディア広報部長

Marriott International

[email protected]

IRPR#1

SOURCE Marriott International, Inc.