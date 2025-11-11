Marriott International anuncia la rescisión del acuerdo con Sonder

BETHESDA, Maryland, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) anunció que su acuerdo de licencia con Sonder Holdings Inc. (NASDAQ: SOND, "Sonder") ya no está vigente debido al incumplimiento por parte de Sonder. Como resultado, Sonder ya no está afiliada a Marriott Bonvoy y los establecimientos de Sonder no están disponibles para nuevas reservaciones en los canales de Marriott.

La prioridad inmediata de Marriott es asistir a los huéspedes que se alojan actualmente en los establecimientos de Sonder y a quienes cuentan con reservas programadas. Marriott se pondrá en contacto con los huéspedes que hayan reservado directamente mediante los canales de Marriott, incluyendo marriott.com, la aplicación Marriott Bonvoy y los centros de reservas mundiales de Marriott, para atender sus necesidades de reserva. Los huéspedes que hayan reservado en línea por medio de una agencia de viajes externa deben ponerse en contacto con estas organizaciones. Marriott se compromete a minimizar los inconvenientes en los planes de viaje de los huéspedes.

Los huéspedes que tengan preguntas sobre reservas actuales o futuras en un establecimiento Sonder reservado por medio de los canales de Marriott pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Marriott aquí.

ACERCA DE MARRIOTT INTERNATIONAL

Marriott International, Inc. (Nasdaq: MAR) tiene sede en Bethesda, Maryland (EE. UU.) y cuenta con una cartera de más de 9.700 establecimientos de más de 30 marcas líderes en 143 países y regiones, al 30 de septiembre de 2025. Marriott opera, otorga franquicias y licencias de hoteles, residencias, tiempos compartidos y otros establecimientos de alojamiento en todo el mundo. La empresa ofrece Marriott Bonvoy®, su plataforma de viajes galardonada. Para más información, visite nuestro sitio web en www.marriott.com, y para novedades de la empresa, visite www.marriottnewscenter.com. Además, conéctese con nosotros en Facebook y @MarriottIntl en X e Instagram.

NOTA SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido dado por las leyes federales de valores de Estados Unidos, incluidas declaraciones relacionadas con los planes y expectativas de Marriott International, Inc. tras la rescisión de su acuerdo de licencia con Sonder Holdings Inc.; planes de Marriott para apoyar a los huéspedes afectados y minimizar los inconvenientes en los planes de viaje; y declaraciones similares relativas a acciones futuras previstas y expectativas que no son hechos históricos. Le advertimos que estas declaraciones no son garantías de rendimiento futuro y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres en constante evolución que es posible que no podamos predecir o evaluar con precisión, incluidos los factores de riesgo identificados en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, entre los que se incluyen nuestro último informe anual en el formulario 10-K o nuestro informe trimestral en el formulario 10-Q. Cualquiera de estos factores podría provocar que los resultados reales difieran considerablemente de las expectativas que expresamos o damos a entender en este comunicado de prensa. Realizamos estas declaraciones prospectivas a la fecha de este comunicado de prensa y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS

Maggie McNerney

Directora de Relaciones con los Medios

Marriott International

[email protected]

IRPR#1

FUENTE Marriott International, Inc.