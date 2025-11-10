Marriott International 宣佈終止與 Sonder 的合作協議

美國馬利蘭州貝塞斯達 2025年11月11日 /美通社/ -- Marriott International（納斯達克股票代碼：MAR）今天宣佈 Sonder Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：SOND，簡稱「Sonder」）違約，而終止 Sonder Holdings Inc. 的授權協議。因此，Sonder 已不再與 Marriott Bonvoy 有任何聯營。Sonder 旗下住宿物業也無法透過 Marriott 的渠道，得到新的預訂。

Marriott 的當務之急是協助目前正在入住或已預訂 Sonder 旗下住宿物業客房的賓客。Marriott 將聯絡直接經 Marriott 官方渠道（包括 marriott.com、萬豪旅享家 App 和 Marriott 全球預訂中心）預訂客房的賓客，解決預訂需要。如賓客經第三方網上旅行社預訂客房，請聯絡相關旅行社。Marriott 仍然致力為賓客的旅遊計劃，減少影響。

如賓客對經 Marriott 渠道預訂 Sonder 旗下酒店的現時或未來預訂有任何疑問，可按此聯絡 Marriott 客戶服務。

關於 MARRIOTT INTERNATIONAL

Marriott International, Inc.（納斯達克股票代碼：MAR）總部位於美國馬利蘭州貝塞斯達，截至 2025 年 9 月 30 日，該集團旗下領先品牌超過 30 個，並於 143 個國家和地區擁有超過 9,700 個住宿物業。Marriott 在全球各地經營、特許經營和授權經營酒店、住宅、分時度假和其他住宿物業。該公司提供「萬豪旅享家」(Marriott Bonvoy®) 旅遊平台，而該平台屢獲殊榮。如欲查看更多資料，請瀏覽我們的網站 www.marriott.com。如欲了解本公司新聞，請瀏覽 www.marriottnewscenter.com。此外，請於 Facebook 聯繫我們，並於 X 和 Instagram 關注 @MarriottIntl。

關於前瞻性陳述說明

本新聞稿載有美國聯邦證券法意義內的「前瞻性陳述」，包括 Marriott International, Inc. 終止 Sonder Holdings Inc. 授權協議後的計劃與預期相關陳述。Marriott 計劃支援為受影響的賓客和減少旅遊計劃的影響，以及關於預期未來行動與期望的類似聲明，而非歷史事實陳述。我們提醒您，這些陳述並非未來業績保證，並受許多不斷變化風險和不確定因素所影響。我們可能無法準確預測或評估這些風險和不確定因素，包括我們向美國證券交易委員會提交的文件（包括我們在 10-K 表格上的最新年度報告或 10-Q 表格上的季度報告）上，列明的風險因素。任何這些因素可能導致實際結果與我們於本新聞稿表示或暗示的預期，大相逕庭。我們作出這些前瞻性陳述，截至本新聞稿發佈當日。不論是否出現新資料、未來事件或其他原因，我們概不承擔任何公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。

