Marriott International anuncia la rescisión de su acuerdo con Sonder

BETHESDA, Md., 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) anunció hoy que su acuerdo de licencia con Sonder Holdings Inc. (NASDAQ: SOND, "Sonder") ha quedado sin efecto debido al incumplimiento de pago de Sonder. En consecuencia, Sonder ya no está afiliada a Marriott Bonvoy y las propiedades de Sonder no están disponibles para nuevas reservas a través de los canales de Marriott.

La prioridad inmediata de Marriott es brindar apoyo a los huéspedes que se encuentran actualmente alojados en propiedades de Sonder y a aquellos con reservas futuras. Marriott se pondrá en contacto con los huéspedes que reservaron directamente a través de sus canales, incluyendo marriott.com, la aplicación Marriott Bonvoy y los centros de reservas de Marriott en todo el mundo, para atender sus necesidades de reserva. Los huéspedes que reservaron a través de una agencia de viajes en línea deben comunicarse con dichas agencias. Marriott mantiene su compromiso de minimizar las interrupciones en los planes de viaje de sus huéspedes.

Los huéspedes que tengan preguntas sobre reservas actuales o futuras en una propiedad de Sonder realizadas a través de los canales de Marriott pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Marriott aquí .

ACERCA DE MARRIOTT INTERNATIONAL

Marriott International, Inc. (Nasdaq: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, y cuenta con una cartera de más de 9.700 propiedades de más de 30 marcas líderes en 143 países y territorios (datos a 30 de septiembre de 2025). Marriott opera, franquicia y licencia hoteles, residencias, propiedades de tiempo compartido y otros alojamientos en todo el mundo. La compañía ofrece Marriott Bonvoy®, su galardonada plataforma de viajes. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.marriott.com , y para conocer las últimas noticias de la compañía, visite www.marriottnewscenter.com . Además, síganos en Facebook y en @MarriottIntl en X e Instagram .

NOTA SOBRE LAS DECLARACIONES DE FUTURO

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según la definición de las leyes federales de valores de Estados Unidos, incluyendo declaraciones relacionadas con los planes y expectativas de Marriott International, Inc. tras la finalización de su acuerdo de licencia con Sonder Holdings Inc.; los planes de Marriott para apoyar a los huéspedes afectados y minimizar las interrupciones en sus planes de viaje; y declaraciones similares sobre acciones y expectativas futuras previstas que no constituyen hechos históricos. Advertimos que estas declaraciones no garantizan el desempeño futuro y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres en constante evolución que tal vez no podamos predecir o evaluar con precisión, incluyendo los factores de riesgo identificados en nuestros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), incluyendo nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K o nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q. Cualquiera de estos factores podría causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas que expresamos o damos a entender en este comunicado de prensa. Realizamos estas declaraciones prospectivas a la fecha de este comunicado y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

