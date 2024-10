Masdar Acelera Expansão de Renováveis dos EUA, Fecha Aquisição de 50% de Participação na Terra-Gen

A propriedade conjunta da Masdar na Terra-Gen demonstra o compromisso de longo prazo de investir e apoiar a transição energética dos EUA

O portfólio operacional bruto da Terra-Gen compreende 3,8 GW de projetos de armazenamento eólico, solar e de baterias, incluindo 5,1 GWh de instalações de armazenamento de energia em 30 locais de energia renovável

Gasoduto de 12GW+ daTerra-Gen inclui novo parque eólico e novo parque solar para iniciar operações comerciais em 2025

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), a potência de energia limpa dos Emirados Árabes Unidos, anunciou hoje o fechamento de sua aquisição de uma participação de 50% na Terra-Gen Power Holdings II, LLC ("Terra-Gen" ou "a Empresa"), uma das maiores produtoras independentes de energia renovável dos Estados Unidos, da Energy Capital Partners ("ECP").

A ECP, um dos maiores investidores privados em energia e ativos renováveis nos Estados Unidos, saiu totalmente de sua posição na Terra-Gen em conexão com o fechamento da transação. A Igneo Infrastructure Partners ("Igneo"), uma gestora global de investimentos em infraestrutura, mantém sua participação de 50% na Terra-Gen.

Representando uma das maiores transações da Masdar, o acordo consolida ainda mais a posição da Masdar nos EUA. A Masdar entrou no mercado pela primeira vez em 2019 e tem um histórico comprovado de financiamento, desenvolvimento, propriedade e operação de projetos de energia limpa no país. Antes da aquisição da Terra-Gen, seu portfólio de ativos eólicos, solares e de armazenamento em escala de serviços públicos nos EUA tinha uma capacidade de geração de mais de 1,4 GW. O mercado dos EUA e a plataforma escalável da Terra-Gen desempenharão papéis importantes à medida que a Masdar executar seu plano de construir 100GW de capacidade em seu portfólio global de energia renovável até 2030.

O portfólio operacional bruto da Terra-Gen atualmente compreende 3,8 GW de projetos de armazenamento eólico, solar e de baterias, incluindo 5,1 GWh de instalações de armazenamento de energia em 30 locais de energia renovável nos EUA, predominantemente na Califórnia e no Texas.

A Terra-Gen está atualmente desenvolvendo mais de 12 GW de projetos de armazenamento eólico, solar e de baterias nos EUA. Suas atividades de desenvolvimento incluem projetos na Califórnia, Texas e Nova York. O pipeline do projeto inclui 386 MW de energia eólica do Texas e solar da Califórnia e 512 MWh de instalações de armazenamento de energia da Califórnia, com operações comerciais previstas para 2025.

Sua Excelência o Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Presidente da COP28 e Presidente da Masdar, disse: "Os Emirados Árabes Unidos e os EUA são parceiros há muito tempo nos esforços para promover a energia limpa, uma colaboração que culmina no acordo de Parceria para Acelerar a Energia Limpa (PACE). A Masdar tem um forte histórico de apoio a projetos de energia renovável nos EUA, e a aquisição da Terra-Gen reafirma esse compromisso de longa data. Estamos agora na meta de superar nossa meta de ter 10 GW de capacidade integrada de geração renovável nos EUA até 2030. Esta transação abre novas oportunidades econômicas do crescimento verde e se alinha com a ambição global de triplicar a capacidade de energia renovável, de acordo com o histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos alcançado na COP28."

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, disse: "A experiente equipe de gestão e a plataforma escalável da Terra-Gen a tornam a parceira ideal, pois trabalhamos para aumentar nossa presença e investimento nos EUA como parte do compromisso da Masdar com uma estratégia de longo prazo neste importante mercado. Estamos ansiosos para fazer parceria com a Igneo para melhorar as capacidades da Terra-Gen e posicioná-la como uma desenvolvedora, proprietária e operadora líder de energia renovável confiável e limpa nos EUA"

Jim Pagano, CEO da Terra-Gen, disse: "A finalização deste acordo consolida uma forte relação entre a Masdar e a Terra-Gen. A Masdar é uma ótima parceira para a Terra-Gen devido ao nosso foco compartilhado no desenvolvimento de projetos de energia limpa e ao nosso compromisso com a descarbonização. Estamos ansiosos para trabalhar com eles para expandir e desenvolver nosso pipeline de projetos nos EUA."

Niall Mills, sócio-gerente e chefe global da Igneo, disse: "A Terra-Gen tem sido uma plataforma forte para a Igneo nos EUA desde o nosso investimento em 2020. Vemos um tremendo potencial para continuar impulsionando o crescimento e criando valor a longo prazo no setor de energia renovável dos EUA por meio da equipe capaz e experiente da Terra-Gen, e estamos ansiosos para fazer parceria com a Masdar nesta emocionante próxima fase de expansão."

Fundada em 2006, a Masdar tem um compromisso de longa data com o avanço de projetos de energia renovável em todo o mundo. A compra de uma participação de 50% na Terra-Gen representa outro marco significativo, pois a empresa trabalha para apoiar a meta estabelecida no histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos de triplicar a capacidade global de energias renováveis até o final desta década.

O compromisso da Masdar com o mercado dos EUA reflete os fortes laços dos Emirados Árabes Unidos com o país. Em janeiro de 2023, autoridades dos Emirados Árabes Unidos e dos EUA anunciaram que US $ 20 bilhões serão alocados para financiar 15GW de projetos de energia limpa nos EUA antes de 2035, liderados por Masdar e um consórcio de investidores privados dos EUA, no âmbito da Parceria para Aceleração da Energia Limpa (PACE) entre os dois países.

Consultores de Transações

A Lazard e a Guggenheim Securities estão atuando como consultores financeiros, e a Latham & Watkins LLP está atuando como consultora jurídica da Terra-Gen. A BMO Capital Markets e a JP Morgan estão atuando como consultores financeiros, e a White & Case LLP e a Covington & Burling LLP estão atuando como consultores jurídicos da Masdar. Mayer Brown está atuando como consultor jurídico da Igneo Infrastructure Partners.

Sobre a Masdar:

A Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) é uma das empresas de energia renovável que mais cresce no mundo. Como pioneira global em energia limpa, a Masdar está avançando no desenvolvimento e implantação de tecnologias de energia solar, eólica, geotérmica, armazenamento de baterias e hidrogênio verde para acelerar a transição energética e ajudar o mundo a atingir suas ambições líquidas zero. Fundada em 2006, a Masdar desenvolveu e investiu em projetos em mais de 40 países com uma capacidade combinada de mais de 20 gigawatts (GW), fornecendo acesso a energia limpa a preços acessíveis para aqueles que mais precisam e ajudando a impulsionar um futuro mais sustentável. A Masdar é de propriedade conjunta da TAQA, ADNOC e Mubadala, e tem como objetivo uma capacidade de portfólio de energia renovável de 100 GW até 2030, enquanto pretende ser um dos principais produtores de hidrogênio verde até o mesmo ano.

Para mais informações, visite: https://www.masdar.ae e ligue: facebook.com/masdar.ae e twitter.com/masdar

Sobre a Terra-Gen:

A Terra-Gen, LLC é uma desenvolvedora, proprietária e operadora líder nos EUA de projetos de energia renovável em escala de utilidade pública na América do Norte. O portfólio operacional bruto da Terra-Gen compreende 3,8 GW de projetos de armazenamento eólico, solar e de baterias, incluindo 5,1 GWh de instalações de armazenamento de energia em 30 locais de energia renovável nos EUA, predominantemente na Califórnia e no Texas. Formada em 2007, a Terra-Gen é de propriedade da Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), a potência de energia limpa dos Emirados Árabes Unidos, e da Igneo Infrastructure Partners, líder global em gestão de investimentos com US$ 19,5 bilhões em ativos diretos de infraestrutura. Para mais informações, visite www.terra-gen.com.

Sobre a Igneo Infrastructure Partners:

A Igneo é uma equipe de investimento autônoma do First Sentier Investors Group. Investe em empresas de infraestrutura de alta qualidade, maduras e de médio porte em energias renováveis, infraestrutura digital, gestão de resíduos, serviços públicos de água e setores de transporte / logística na América do Norte, Reino Unido, Europa, Austrália e Nova Zelândia. Atuando desde 1994, a equipe trabalha em estreita colaboração com as empresas do portfólio para criar valor sustentável a longo prazo por meio da inovação, com foco na gestão responsável e proativa de ativos. Em 30 de junho de 2024, Igneo administrava mais de US$ 19,2 bilhões em ativos para 200 investidores em todo o mundo. Para mais informações, visite igneoip.com.

Sobre a ECP:

A Energy Capital Partners (ECP), fundada em 2005, é uma das principais investidoras em capital e crédito em ativos de infraestrutura de transição energética, eletrificação e descarbonização. A equipe da ECP, composta por 90 pessoas com 800 anos de experiência coletiva no setor, profunda experiência e extensos relacionamentos, consumou mais de 100 ações (representando quase US$ 60 bilhões em valor da empresa) e mais de 20 transações de crédito desde o início. Para mais informações, visite www.ecpgp.com.

