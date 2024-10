Masdar 加速在美國的可再生能源擴張，完成收購 Terra-Gen 50% 股權

是次交易是 Masdar 最大的交易之一,進一步鞏固 Masdar 在美國的地位。Masdar 於 2019 年首次進入市場,在資助、開發、擁有及營運國內清潔能源專案方面擁有豐富的經驗。 在收購 Terra-Gen 之前,其美國公用事業規模的風能、太陽能和儲能資產組合的發電容量超過 1.4GW。 美國市場和 Terra-Gen 的可擴展平台將發揮重要作用,因為 Masdar 計劃在 2030 年前,在其全球可再生能源組合中建設 100GW 的產能。

Terra-Gen 的總營運組合目前包括 3.8GW 的風力、太陽能和電池儲存項目,其中包括 5.1GWh 的能源儲存設施遍及全美 30 個可再生能源發電場,主要位於加州和德州。

Terra-Gen 目前正在美國開發超過 12GW 的風力、太陽能和電池儲存項目,其開發活動包括加利福尼亞州、德克薩斯州和紐約的項目。此項目管道包括 386MW 的德州風力和加州太陽能,以及 512MWh 的加州能源儲存設施,預計將在 2025 年進行商業運營。

阿聯酋工業和先進技術部 (UAE Minister of Industry and Advanced Technology) 部長、COP28 主席兼 Masdar 主席 Sultan Al Jaber 博士閣下表示:「阿聯酋和美國長期以來一直是推進清潔能源的合作拍檔,這項合作成為 Partnership for Accelerating Clean Energy (PACE) 協議。Masdar 在支持美國可再生能源項目方面擁有良好記錄,收購 Terra-Gen 再次證明了這長期承諾。目前,我們目標是超越既往目標,即到 2030 年,美國的綜合可再生能源發電容量將達到 10GW。此交易釋放更多來自綠色成長的經濟機會,並與全球可再生能源產能三倍的志向一致,符合阿聯酋 COP28 達成的歷史共識。」

Masdar 行政總裁 Mohamed Jameel Al Ramahi 表示:「作為 Masdar 在這個重要市場對長期策略的承諾的一部分,我們致力於增加我們在美國的業務和投資。Terra-Gen 的管理團隊經驗豐富,加上可擴展的平台,是理想的合作拍檔。我們期待與 Igneo 合作,以增強 Terra-Gen 的能力,並將其定位為美國可靠清潔再生能源的領先開發商、擁有者和營運商。」

Terra-Gen 行政總裁 Jim Pagano 表示:「這筆交易的完成,確定了 Masdar 和 Terra-Gen 之間的緊密關係。Masdar 是 Terra-Gen 的良好合作拍檔,因為我們共同關注開發清潔能源項目,也共同對去碳化作出承諾。我們期待與他們合作,擴展和建設我們的美國項目管道。」

Igneo 管理合作夥伴兼全球總經理 Niall Mills 表示:「自我們在 2020 年投資以來,Terra-Gen 一直是美國伊格尼奧的強大平台。我們看到,透過 Terra-Gen 有能力和經驗豐富的團隊,能繼續推動美國再生能源產業的長期增長和創造長期價值的巨大潛力。我們期待與 Masdar 在這個令人興奮的擴張階段合作。」

Masdar 成立於 2006 年,致力於推動全球可再生能源項目的長期承諾。購買 Terra-Gen 的 50% 股份是另一個重要里程碑,因為此公司致力於支持歷史悠久的 UAE Consensus 中設定的目標,即在本十年年底前,將全球可再生能源產能增加三倍。

Masdar 對美國市場的承諾,反映了阿聯酋與美國的緊密聯繫。2023 年 1 月,阿聯酋和美國官員宣布,將分配 200 億美元來資助 2035 年前美國的 15GW 清潔能源計劃。此計劃在 PACE 下,由 Masdar 和美國私人投資者聯盟領導。

Lazard 和 Guggenheim Securities 擔任 Terra-Gen 的財務顧問,而 Latham & Watkins LLP 則擔任 Terra-Gen 的法律顧問。BMO Capital Markets 和 JP Morgan 擔任 Masdar 的財務顧問,而 White & Case LLP 和 Covington & Burling LLP 擔任法律顧問。Mayer Brown 擔任 Igneo Infrastructure Partners 的法律顧問。

Masdar 簡介:

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) 是全球增長最快的可再生能源公司之一。作為全球清潔能源的先驅,Masdar 致力於推進太陽能、風能、地熱能、電池儲能和綠色氫技術的開發和部署,以加速能源轉型並幫助世界實現淨零排放的目標。Masdar 成立於 2006 年,已在 40 多個國家開發和投資了項目,總容量超過 20 吉瓦 (GW),為最需要的人提供負擔得起的清潔能源,並幫助推動更可持續的未來。Masdar 由 TAQA、ADNOC 和 Mubadala 共同擁有,目標是到 2030 年實現 100 吉瓦的可再生能源投資組合容量,同時力爭在同年成為綠色氫的領先生產商。

如需更多資訊,請瀏覽:https://www.masdar.ae 並關注我們:facebook.com/masdar.ae 以及 twitter.com/masdar

Terra-Gen 簡介

Terra-Gen, LLC 是美國領先的開發商、擁有者,以及北美洲公用事業規模可再生能源項目的營運商。Terra-Gen 的總營運組合包括 3.8GW 的風力、太陽能和電池儲存項目,其中包括在美國各地 30 個可再生能源站點,主要位於加利福尼亞和德克薩斯州的儲能設施。Terra-Gen 成立於 2007 年,擁有者分別為 Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar(「Masdar」),以及擁有195 億美元的直接基礎設施資產的全球領先投資經理 Igneo Infrastructure Partners。有關更多資訊,請瀏覽 www.terra-gen.com。

Igneo Infrastructure Partners 簡介:

Igneo 是 First Sentier Investors Group 的自主投資團隊。此團隊著眼於北美、英國、歐洲、澳洲和紐西蘭的可再生能源、數碼基礎設施、垃圾管理,水事業和運輸/物流領域,投資目標為這些領域中高質素且發展成熟的中型市場基礎設施公司。團隊自 1994 年起運作,與投資組合公司緊密合作,透過創新創造長期可持續價值,以負責任和主動的資產管理為任務。截至 2024 年 6 月 30 日,Igneo 為全球 200 位投資人管理超過 192 億美元的資產。有關更多資訊,請瀏覽 igneoip.com。

ECP 簡介:

Energy Capital Partners (ECP) 成立於 2005 年,是能源轉型、電氣化和脫碳基礎設施資產領先的股票和信貸投資者。ECP 團隊由 90 名員工組成,擁有 800 年的集體行業經驗、深厚的專業知識和廣泛的關係,自成立以來已完成了 100 多個股權(代表企業價值 600 億美元)和超過 20 筆信用交易。有關更多資訊,請瀏覽 www.ecpgp.com。

