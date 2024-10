Masdar beschleunigt die Expansion im Bereich der erneuerbaren Energien in den USA und schließt den Erwerb von 50 % der Anteile an Terra-Gen ab

Masdars gemeinsamer Besitz von Terra-Gen zeigt langfristiges Engagement für Investitionen und die Unterstützung der Energiewende in den USA

Das Brutto-Betriebsportfolio von Terra-Gen umfasst 3,8 GW an Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten, einschließlich 5,1 GWh an Energiespeicheranlagen an 30 Standorten für erneuerbare Energien

Terra-Gen's 12GW+ Pipeline umfasst einen neuen Windpark und einen neuen Solarpark, der 2025 in Betrieb gehen soll

ABU DHABI, VAE,, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar ("Masdar"), das Kraftwerk für saubere Energie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gab heute den Abschluss der Übernahme einer 50-prozentigen Beteiligung an Terra-Gen Power Holdings II, LLC ("Terra-Gen" oder "das Unternehmen"), einem der größten unabhängigen Erzeuger erneuerbarer Energien in den Vereinigten Staaten, von Energy Capital Partners ("ECP") bekannt.

ECP, einer der größten Privatinvestoren in den Bereichen Energie und erneuerbare Energien in den Vereinigten Staaten, hat sich im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion vollständig von seiner Position in Terra-Gen getrennt. Igneo Infrastructure Partners ("Igneo"), ein globaler Infrastruktur-Investmentmanager, behält seine bestehende 50-Prozent-Beteiligung an Terra-Gen.

Das Geschäft ist eine der größten Transaktionen von Masdar und festigt die Position von Masdar in den USA. Masdar ist erst 2019 in den Markt eingetreten und hat eine langjährige Erfahrung in der Finanzierung, Entwicklung, dem Besitz und dem Betrieb von sauberen Energieprojekten in den USA. Vor der Übernahme von Terra-Gen verfügte das US-Portfolio an Wind-, Solar- und Speicherkapazitäten im Versorgungsbereich über eine Erzeugungskapazität von mehr als 1,4 GW. Der US-Markt und die skalierbare Plattform von Terra-Gen werden eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des Plans von Masdar spielen, bis 2030 eine Kapazität von 100 GW in seinem globalen Portfolio an erneuerbaren Energien aufzubauen.

Das Brutto-Betriebsportfolio von Terra-Gen umfasst derzeit 3,8 GW an Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten, einschließlich 5,1 GWh an Energiespeicheranlagen an 30 Standorten für erneuerbare Energien in den USA, vorwiegend in Kalifornien und Texas.

Terra-Gen entwickelt derzeit mehr als 12 GW an Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten in den USA. Zu seinen Entwicklungsaktivitäten gehören Projekte in Kalifornien, Texas und New York. Die Projektpipeline umfasst 386 MW an Windkraft- und Solarenergieanlagen in Texas und Kalifornien sowie 512 MWh an Energiespeicheranlagen in Kalifornien, deren kommerzieller Betrieb für 2025 vorgesehen ist.

S.E. Dr. Sultan Al Jaber, VAE-Minister für Industrie und Hochtechnologie, COP28-Präsident und Vorsitzender von Masdar, sagte: "Die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA sind seit langem Partner in ihren Bemühungen, saubere Energie voranzubringen, eine Zusammenarbeit, die in dem Abkommen über die Partnerschaft zur Beschleunigung sauberer Energie (PACE) gipfelte. Masdar kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von US-Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zurückblicken, und die Übernahme von Terra-Gen bekräftigt dieses langjährige Engagement. Wir sind nun auf dem besten Weg, unser Ziel von 10 GW integrierter erneuerbarer Erzeugungskapazität in den USA bis 2030 zu übertreffen. Diese Transaktion erschließt weitere wirtschaftliche Chancen durch grünes Wachstum und steht im Einklang mit dem globalen Ziel, die Kapazitäten für erneuerbare Energien zu verdreifachen, wie es der historische VAE-Konsens auf der COP28 vorsieht.

Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer von Masdar, sagte: Das erfahrene Managementteam und die skalierbare Plattform von Terra-Gen machen das Unternehmen zum idealen Partner, da wir daran arbeiten, unsere Präsenz und unsere Investitionen in den USA im Rahmen der langfristigen Strategie von Masdar in diesem wichtigen Markt zu erhöhen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Igneo, um die Fähigkeiten von Terra-Gen zu verbessern und das Unternehmen als einen führenden Entwickler, Eigentümer und Betreiber von zuverlässigen und sauberen erneuerbaren Energien in den USA zu positionieren.

Jim Pagano, CEO von Terra-Gen, sagte: "Der Abschluss dieser Vereinbarung festigt die engen Beziehungen zwischen Masdar und Terra-Gen. Masdar ist ein großartiger Partner für Terra-Gen, da wir uns gemeinsam auf die Entwicklung sauberer Energieprojekte konzentrieren und uns für die Dekarbonisierung einsetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um unsere Projektpipeline in den USA zu erweitern und auszubauen."

Niall Mills, Managing Partner und Global Head von Igneo, sagte: "Terra-Gen ist seit unserer Investition im Jahr 2020 eine starke Plattform für Igneo in den USA. Wir sehen ein enormes Potenzial, das Wachstum und die langfristige Wertschöpfung im Bereich der erneuerbaren Energien in den USA durch das fähige und erfahrene Team von Terra-Gen weiter voranzutreiben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Masdar in dieser spannenden nächsten Expansionsphase".

Masdar wurde 2006 gegründet und engagiert sich seit langem für die Förderung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien auf der ganzen Welt. Der Erwerb eines 50 %igen Anteils an Terra-Gen ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Erreichung des im historischen VAE-Konsens festgelegten Ziels, die weltweite Kapazität an erneuerbaren Energien bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu verdreifachen.

Das Engagement von Masdar auf dem amerikanischen Markt spiegelt die engen Beziehungen der VAE zu diesem Land wider. Im Januar 2023 kündigten Beamte der Vereinigten Arabischen Emirate und der USA an, dass im Rahmen der Partnerschaft zur Beschleunigung sauberer Energie (PACE) zwischen den beiden Ländern 20 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von 15 GW an sauberen Energieprojekten in den USA bis 2035 bereitgestellt werden, die von Masdar und einem Konsortium privater US-Investoren geleitet werden.

Transaction Advisors

Lazard und Guggenheim Securities fungieren als Finanzberater, und Latham & Watkins LLP fungiert als Rechtsberater von Terra-Gen. BMO Capital Markets und JP Morgan fungieren als Finanzberater, White & Case LLP und Covington & Burling LLP als Rechtsberater von Masdar. Mayer Brown fungiert als Rechtsberater von Igneo Infrastructure Partners.

Über Masdar:

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Als globaler Pionier für saubere Energie treibt Masdar die Entwicklung und den Einsatz von Solar-, Wind-, Geothermie-, Batteriespeicher- und grünen Wasserstofftechnologien voran, um die Energiewende zu beschleunigen und der Welt zu helfen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Masdar Projekte in über 40 Ländern mit einer Gesamtkapazität von über 20 Gigawatt (GW) entwickelt und in diese investiert, um denjenigen, die es am nötigsten haben, Zugang zu erschwinglicher sauberer Energie zu verschaffen und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Masdar befindet sich im gemeinsamen Besitz von TAQA, ADNOC und Mubadala und strebt bis zum Jahr 2030 eine Kapazität von 100 GW an erneuerbaren Energien an und will bis zum selben Jahr ein führender Hersteller von grünem Wasserstoff werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.masdar.ae und verbinden: facebook.com/masdar.ae und twitter.com/masdar

Über Terra-Gen:

Terra-Gen, LLC ist ein führender amerikanischer Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in Nordamerika. Das Brutto-Betriebsportfolio von Terra-Gen umfasst 3,8 GW an Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten, einschließlich 5,1 GWh an Energiespeicheranlagen an 30 Standorten für erneuerbare Energien in den USA, vor allem in Kalifornien und Texas. Terra-Gen wurde 2007 gegründet und befindet sich im Besitz von Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar ("Masdar"), dem führenden Unternehmen für saubere Energie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und Igneo Infrastructure Partners, einem führenden globalen Investmentmanager mit 19,5 Milliarden US-Dollar an direkten Infrastrukturanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.terra-gen.com.

Über Igneo Infrastructure Partners:

Igneo ist ein eigenständiges Investmentteam innerhalb der First Sentier Investors Gruppe. Er investiert in hochwertige, ausgereifte, mittelständische Infrastrukturunternehmen in den Bereichen erneuerbare Energien, digitale Infrastruktur, Abfallwirtschaft, Wasserversorgung und Transport/Logistik in Nordamerika, Großbritannien, Europa, Australien und Neuseeland. Das Team ist seit 1994 tätig und arbeitet eng mit den Portfoliounternehmen zusammen, um durch Innovation, verantwortungsvolle und proaktive Vermögensverwaltung einen langfristigen und nachhaltigen Wert zu schaffen. Zum 30. Juni 2024 verwaltete Igneo mehr als 19,2 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten für 200 Anleger in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter igneoip.com.

Über ECP:

Energy Capital Partners (ECP) wurde 2005 gegründet und ist ein führender Eigenkapital- und Kreditinvestor in den Bereichen Energiewende, Elektrifizierung und Dekarbonisierung von Infrastrukturanlagen. Das ECP-Team, das sich aus 90 Mitarbeitern mit insgesamt 800 Jahren Branchenerfahrung, fundiertem Fachwissen und weitreichenden Beziehungen zusammensetzt, hat seit seiner Gründung mehr als 100 Eigenkapitaltransaktionen (mit einem Unternehmenswert von fast 60 Milliarden US-Dollar) und über 20 Kredittransaktionen abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecpgp.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519833/Masdar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514011/MASDAR_Logo.jpg