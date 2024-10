Masdar accélère l'expansion des énergies renouvelables aux États-Unis et conclut l'acquisition d'une participation de 50 % dans Terra-Gen

La copropriété de Masdar de Terra-Gen témoigne de l'engagement à long terme de Masdar à investir dans la transition énergétique aux États-Unis et à la soutenir.

Le projet 12GW+ de Terra-Gen comprend un nouveau parc éolien ( ) et un nouveau parc solaire dont l'exploitation commerciale débutera en 2025.

ABU DHABI, UAE, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar ("Masdar"), la centrale d'énergie propre des Émirats arabes unis, a annoncé aujourd'hui la clôture de son acquisition d'une participation de 50 % dans Terra-Gen Power Holdings II, LLC ("Terra-Gen" ou "la société"), l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable aux États-Unis, auprès d'Energy Capital Partners ("ECP").

Masdar Accelerates U.S. Renewables Expansion, Closes Acquisition of 50% Stake in Terra-Gen

ECP, l'un des plus grands investisseurs privés dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables aux États-Unis, s'est entièrement désengagé de sa position dans Terra-Gen à la suite de la clôture de la transaction. Igneo Infrastructure Partners ("Igneo"), un gestionnaire mondial d'investissements dans les infrastructures, conserve sa participation actuelle de 50 % dans Terra-Gen.

Masdar a pénétré le marché pour la première fois en 2019 et a fait ses preuves en matière de financement, de développement, de propriété et d'exploitation de projets d'énergie propre dans le pays. Avant l'acquisition de Terra-Gen, son portefeuille américain d'actifs éoliens, solaires et de stockage à l'échelle des services publics avait une capacité de production de plus de 1,4GW. Le marché américain et la plateforme évolutive de Terra-Gen joueront un rôle important dans la mise en œuvre du plan de Masdar visant à augmenter de 100 GW la capacité de son portefeuille mondial d'énergies renouvelables d'ici à 2030.

Le portefeuille brut d'exploitation de Terra-Gen comprend actuellement 3,8 GW de projets éoliens, solaires et de stockage de batteries, dont 5,1 GWh d'installations de stockage d'énergie réparties sur 30 sites d'énergie renouvelable à travers les États-Unis, principalement en Californie et au Texas.

Terra-Gen développe actuellement plus de 12 GW de projets éoliens, solaires et de stockage de batteries aux États-Unis. Ses activités de développement comprennent des projets en Californie, au Texas et à New York. Le portefeuille de projets comprend 386 MW d'énergie éolienne au Texas et d'énergie solaire en Californie, ainsi que 512 MWh d'installations de stockage d'énergie en Californie, avec une exploitation commerciale prévue en 2025.

Sultan Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, président de la COP28 et président de Masdar, a déclaré : "Les Émirats arabes unis et les États-Unis sont depuis longtemps des partenaires dans les efforts visant à faire progresser l'énergie propre : "Les Émirats arabes unis et les États-Unis sont depuis longtemps partenaires dans les efforts visant à faire progresser l'énergie propre, une collaboration qui a culminé avec l'accord Partnership for Accelerating Clean Energy (PACE). Masdar a toujours soutenu les projets d'énergie renouvelable aux États-Unis et l'acquisition de Terra-Gen réaffirme cet engagement de longue date. Nous sommes désormais en bonne voie pour dépasser notre objectif de 10 GW de capacité intégrée de production d'énergie renouvelable aux États-Unis d'ici à 2030. Cette transaction ouvre de nouvelles perspectives économiques grâce à la croissance verte et s'aligne sur l'ambition mondiale de tripler la capacité des énergies renouvelables, conformément au consensus historique des Émirats arabes unis atteint lors de la COP28."

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré : "L'équipe de direction expérimentée et la plateforme évolutive de Terra-Gen en font le partenaire idéal, alors que nous nous efforçons d'accroître notre présence et nos investissements aux États-Unis, dans le cadre de l'engagement de Masdar en faveur d'une stratégie à long terme sur ce marché important. Nous sommes impatients de nous associer à Igneo pour renforcer les capacités de Terra-Gen et la positionner comme l'un des principaux développeurs, propriétaires et exploitants d'énergies renouvelables fiables et propres aux États-Unis".

Jim Pagano, PDG de Terra-Gen, a déclaré : "La finalisation de cet accord consolide la relation solide entre Masdar et Terra-Gen. Masdar est un excellent partenaire pour Terra-Gen en raison de notre intérêt commun pour le développement de projets d'énergie propre et de notre engagement en faveur de la décarbonisation. Nous nous réjouissons de travailler avec eux pour développer et consolider notre réserve de projets américains".

Niall Mills, associé directeur et responsable mondial d'Igneo, a déclaré : "Terra-Gen a été une plate-forme solide pour Igneo aux États-Unis depuis notre investissement en 2020. Nous voyons un potentiel énorme pour continuer à stimuler la croissance et à créer de la valeur à long terme dans le secteur de l'énergie renouvelable aux États-Unis grâce à l'équipe compétente et expérimentée de Terra-Gen, et nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec Masdar sur cette prochaine phase d'expansion passionnante".

Fondée en 2006, Masdar s'est engagée depuis longtemps à faire progresser les projets d'énergie renouvelable dans le monde entier. L'achat d'une part de 50 % dans Terra-Gen représente une nouvelle étape importante dans les efforts déployés par l'entreprise pour soutenir l'objectif fixé dans le consensus historique des Émirats arabes unis, qui consiste à tripler la capacité mondiale en matière d'énergies renouvelables d'ici à la fin de la décennie.

L'engagement de Masdar sur le marché américain reflète les liens étroits que les Émirats arabes unis entretiennent avec ce pays. En janvier 2023, des représentants des Émirats arabes unis et des États-Unis ont annoncé que 20 milliards de dollars seraient alloués au financement de 15 GW de projets d'énergie propre aux États-Unis avant 2035, sous la direction de Masdar et d'un consortium d'investisseurs privés américains, dans le cadre du Partenariat pour l'accélération de l'énergie propre (PACE) conclu entre les deux pays.

Conseillers en transactions

Lazard et Guggenheim Securities agissent en tant que conseillers financiers, et Latham & Watkins LLP en tant que conseiller juridique de Terra-Gen. BMO Capital Markets et JP Morgan sont les conseillers financiers de Masdar, tandis que White & Case LLP et Covington & Burling LLP sont ses conseillers juridiques. Mayer Brown est le conseiller juridique d'Igneo Infrastructure Partners.

À propos de Masdar :

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) est l'une des entreprises d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide au monde. En tant que pionnier mondial de l'énergie propre, Masdar fait progresser le développement et le déploiement de technologies solaires, éoliennes, géothermiques, de stockage de batteries et d'hydrogène vert afin d'accélérer la transition énergétique et d'aider le monde à atteindre ses ambitions en matière de consommation nette zéro. Fondée en 2006, Masdar a développé et investi dans des projets dans plus de 40 pays avec une capacité combinée de plus de 20 gigawatts (GW), fournissant un accès abordable à l'énergie propre à ceux qui en ont le plus besoin et contribuant à alimenter un avenir plus durable. Masdar est détenue conjointement par TAQA, ADNOC et Mubadala, et vise un portefeuille d'énergies renouvelables d'une capacité de 100 GW d'ici à 2030, tout en se fixant pour objectif d'être un producteur de premier plan d'hydrogène vert d'ici à la même année.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.masdar.ae et se connecter : facebook.com/masdar.ae et twitter.com/masdar

À propos de Terra-Gen :

Terra-Gen, LLC est l'un des principaux développeurs, propriétaires et exploitants américains de projets d'énergie renouvelable à l'échelle de l'utilité publique en Amérique du Nord. Le portefeuille d'exploitation brut de Terra-Gen comprend 3,8 GW de projets éoliens, solaires et de stockage de batteries, dont 5,1 GWh d'installations de stockage d'énergie réparties sur 30 sites d'énergie renouvelable aux États-Unis, principalement en Californie et au Texas. Créée en 2007, Terra-Gen est détenue par Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar ("Masdar"), le géant de l'énergie propre des Émirats arabes unis, et par Igneo Infrastructure Partners, un gestionnaire d'investissement mondial de premier plan qui détient 19,5 milliards de dollars d'actifs directs dans le domaine des infrastructures. Pour plus d'informations, consultez le site www.terra-gen.com.

À propos d'Igneo Infrastructure Partners :

Igneo est une équipe d'investissement autonome au sein du groupe First Sentier Investors. Il investit dans des sociétés d'infrastructure de haute qualité, matures et de taille moyenne dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures numériques, de la gestion des déchets, des services publics de l'eau et du transport/de la logistique en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En activité depuis 1994, l'équipe travaille en étroite collaboration avec les entreprises de son portefeuille pour créer une valeur durable à long terme grâce à l'innovation et à une gestion d'actifs responsable et proactive. Au 30 juin 2024, Igneo gérait plus de 19,2 milliards de dollars d'actifs pour 200 investisseurs dans le monde. Pour plus d'informations, consultez le site igneoip.com.

A propos de ECP :

Energy Capital Partners (ECP), fondé en 2005, est un investisseur de premier plan en matière d'actions et de crédit dans les infrastructures liées à la transition énergétique, à l'électrification et à la décarbonisation. L'équipe d'ECP, composée de 90 personnes ayant 800 ans d'expérience collective dans le secteur, une expertise approfondie et des relations étendues, a réalisé plus de 100 prises de participation (représentant près de 60 milliards de dollars de valeur d'entreprise) et plus de 20 transactions de crédit depuis sa création. Pour plus d'informations, consultez le site www.ecpgp.com.

