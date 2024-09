Masdar adquire Saeta da Brookfield por US $ 1,4 bilhão

Como uma plataforma de energias renováveis estabelecida, equipada com capacidades de ponta a ponta e fortes oportunidades de crescimento, a Saeta fortalece a presença da Masdar na Península Ibérica

A execução bem-sucedida do plano de negócios da Brookfield resultou em significativa criação de valor e crescimento da Saeta

A operação permitiria à Masdar adquirir uma carteira de 745 MW de ativos predominantemente eólicos e um pipeline de desenvolvimento de 1,6 GW em Espanha e Portugal

Negócio avança os planos de crescimento da Masdar na região, representando uma das maiores transações de energia renovável da Espanha e de Portugal , já que a empresa tem como meta uma capacidade global de 100 GW até 2030

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos e MADRI, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar ("Masdar"), a potência de energia limpa dos Emirados Árabes Unidos, anunciou hoje a proposta de aquisição da Saeta Yield ("Saeta") da Brookfield Renewable (NYSE: BEP), (BEPC; TSX) (BEP.UN, BEPC), juntamente com seus parceiros institucionais ("Brookfield"), por um valor empresarial implícito de c. US$ 1,4 bilhão (€ 1,2 bilhão). O fechamento da transação está sujeito às aprovações habituais e espera-se que ocorra por volta do final de 2024.

Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology, Chairman of Masdar and COP28 President, and Mark Carney, Chair and Head of Transition Investing at Brookfield, meet on the sidelines of the United Nations General Assembly, New York, to finalize Saeta deal Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology, Chairman of Masdar and COP28 President, and Mark Carney, Chair and Head of Transition Investing at Brookfield, meet on the sidelines of the United Nations General Assembly, New York, to finalize Saeta deal.

A Saeta é uma desenvolvedora, proprietária e operadora independente líder de ativos de energia renovável com recursos em toda a cadeia de valor. A operação consiste numa carteira de 745 megawatts (MW) de ativos predominantemente eólicos - 538MW de ativos eólicos em Espanha, 144MW de ativos eólicos em Portugal e 63MW de ativos solares fotovoltaicos em Espanha - e inclui um pipeline de desenvolvimento de 1,6 gigawatts (GW). A transação exclui um portfólio regulamentado de 350 MW de ativos de energia solar concentrada, que a Brookfield manterá e continuará a operar.

Desde a aquisição do negócio em 2018, a Brookfield trabalhou em estreita colaboração com a equipe de gestão da Saeta para executar com sucesso um plano de negócios focado em desinvestir ativos não essenciais, otimizar sua estrutura de capital e posicionar o negócio para o crescimento por meio de hibridização, repotenciação, desenvolvimento greenfield e oportunidades de acréscimo. A venda está alinhada com a estratégia de rotação de ativos da Brookfield Renewable para reciclar capital para financiar atividades de crescimento.

Representando uma das maiores transações de energia renovável da Espanha, o acordo consolida ainda mais a posição da Masdar no país, em um dos maiores mercados de energia renovável da Europa. O acordo demonstra o compromisso da Masdar em acelerar a transição energética em Espanha, Portugal e Europa, e avança os seus planos de crescimento na região, uma vez que a empresa visa uma capacidade global de 100 GW até 2030. Recentemente, a Masdar também anunciou um acordo com a Endesa para se tornar parceira de 2,5GW de ativos de energia renovável na Espanha, sujeito a aprovações regulatórias e outras condições.

Sua Excelência o Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Presidente da Masdar e Presidente daCOP28, disse:

"A Masdar está empenhada em acelerar o fornecimento de capacidade de energia limpa em toda a Península Ibérica e na Europa. Representando uma das maiores transações de energia renovável da Espanha, este acordo histórico com a Brookfield Renewable baseia-se na forte história de crescimento da Masdar, demonstrando nosso compromisso com a meta mais ampla de zero líquido da UE até 2050 e desbloqueando novas capacidades. Combinando palavras com ações, a Masdar está acelerando ainda mais seus ambiciosos planos de crescimento, além de apoiar a entrega do Consenso dos Emirados Árabes Unidos ratificado na COP28, para triplicar a capacidade de energia renovável até 2030, permitindo uma transição energética justa, ordenada e equitativa."

Mark Carney, Presidente e Chefe de Investimentos de Transição da Brookfield, disse: "Estamos entusiasmados em concluir esta importante transação com a Masdar. Como líderes globais no desenvolvimento de energia limpa, a Brookfield e a Masdar continuarão a ser atores importantes para acelerar a jornada em direção a uma economia líquida zero."

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, acrescentou:

"Com uma capacidade operacional de 745 MW de ativos predominantemente eólicos e um pipeline de desenvolvimento de 1,6 GW em Espanha e Portugal, a Saeta é um complemento perfeito para o portfólio da Masdar na Europa, na sequência da nossa recente parceria com a Endesa para 2,5 GW de energia solar. Este acordo consolida a nossa presença no mercado ibérico, adquirindo uma plataforma renovável bem estabelecida, com uma forte carteira operacional e equipa de gestão, e oportunidades tangíveis de crescimento a curto e longo prazo, apoiando os planos de expansão da Masdar para atingir 100GW até 2030."

Connor Teskey, CEO da Brookfield Renewable Partners, comentou:

"Estamos satisfeitos por termos apoiado com sucesso a Saeta em toda a nossa propriedade, tendo trabalhado em estreita colaboração com a empresa para dimensionar e otimizar seu portfólio de energias renováveis em toda a Península Ibérica. A empresa tem um forte pipeline de desenvolvimento e uma equipe de gerenciamento de primeira linha, e está bem posicionada para continuar fornecendo energia renovável incremental para a região nos próximos anos sob o patrocínio da Masdar."

Álvaro Pérez de Lema, CEO da Saeta, disse:

"Depois de mais de seis anos de crescimento bem-sucedido e lucrativo com a Brookfield, estamos muito animados para abrir um novo capítulo na história da Saeta com a chegada de Masdar como o novo acionista controlador. Estamos ansiosos por trabalhar com a Masdar para levar a Saeta para a próxima fase da sua história de crescimento, consolidando ainda mais a sua posição de liderança como produtor independente de energia renovável na Península Ibérica."

Orientadores:

A Masdar contratou o Citigroup Global Markets Limited como seu consultor de transações, a Linklaters como consultor jurídico, a UL como consultor técnico e a KPMG como seu consultor financeiro e fiscal.

A Brookfield contratou o Santander e a Société Générale como seus consultores de transações, a Uría Menéndez como consultora jurídica, a G-Advisory como consultora técnica e a KPMG como consultora fiscal.

Sobre Masdar

A Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) é uma das empresas de energia renovável que mais cresce no mundo. Como pioneira global em energia limpa, a Masdar está avançando no desenvolvimento e implantação de tecnologias de energia solar, eólica, geotérmica, armazenamento de baterias e hidrogênio verde para acelerar a transição energética e ajudar o mundo a atingir suas ambições líquidas zero. Fundada em 2006, a Masdar desenvolveu e investiu em projetos em mais de 40 países com uma capacidade combinada de mais de 20 gigawatts (GW), fornecendo acesso a energia limpa a preços acessíveis para aqueles que mais precisam e ajudando a impulsionar um futuro mais sustentável.

A Masdar é de propriedade conjunta da TAQA, ADNOC e Mubadala, e tem como objetivo uma capacidade de portfólio de energia renovável de 100 GW até 2030, enquanto pretende ser um dos principais produtores de hidrogênio verde até o mesmo ano.

Brookfield Renewable

A Brookfield Renewable opera uma das maiores plataformas de capital aberto do mundo para energia renovável e soluções sustentáveis. Nosso portfólio de energia renovável consiste em instalações hidrelétricas, eólicas, solares em escala de serviços públicos e de armazenamento na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Nossa capacidade operacional totaliza mais de 34.000 megawatts e nosso pipeline de desenvolvimento é de aproximadamente 200.000 megawatts. Nosso portfólio de ativos de soluções sustentáveis inclui nossos investimentos na Westinghouse (um dos principais negócios globais de serviços nucleares) e um produtor independente de energia com operações no Caribe e na América Latina, bem como ativos operacionais e um pipeline de desenvolvimento de capacidade de captura e armazenamento de carbono, gás natural renovável agrícola e reciclagem de materiais.

A Brookfield Renewable é a principal empresa de energia renovável e transição listada da Brookfield Asset Management, uma gestora global líder de ativos alternativos com aproximadamente US $ 1 trilhão em ativos sob gestão.

Para mais informações, visite: https://www.masdar.ae e ligue: facebook.com/masdar.ae e twitter.com/masdar

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2513892/Masdar_Saeta_Deal.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2513893/Masdar_Saeta_Deal_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514011/MASDAR_Logo.jpg

FONTE Masdar