Masdar erwirbt Saeta von Brookfield für 1,4 Mrd. Dollar

Saeta ist eine etablierte Plattform für erneuerbare Energien, die über umfassende Kompetenzen und starke Wachstumschancen verfügt und die Präsenz von Masdar auf der Iberischen Halbinsel stärkt.

Die erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsplans von Brookfield führte zu einer erheblichen Wertschöpfung und einem Wachstum von Saeta

Durch die Transaktion erwirbt Masdar ein Portfolio von 745 MW, das überwiegend aus Windkraftanlagen besteht, sowie eine Entwicklungspipeline von 1,6 GW in Spanien und Portugal .

Der Deal bringt Masdars Wachstumspläne in der Region voran und stellt eine der größten Transaktionen im Bereich erneuerbare Energien in Spanien und Portugal dar, da das Unternehmen bis 2030 eine weltweite Kapazität von 100 GW anstrebt

ABU DHABI, VAE und MADRID, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar ("Masdar"), das Kraftwerk für saubere Energie in den VAE, gab heute die geplante Übernahme von Saeta Yield ("Saeta") von Brookfield Renewable (NYSE: BEP), (BEPC; TSX) (BEP.UN, BEPC), zusammen mit seinen institutionellen Partnern ("Brookfield"), für einen impliziten Unternehmenswert von ca. 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Milliarden Euro). Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Genehmigungen und wird für Ende 2024 erwartet.

Saeta ist ein führender unabhängiger Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, der über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg tätig ist. Die Transaktion besteht aus einem Portfolio von 745 Megawatt (MW) vorwiegend Windkraftanlagen - 538MW Windkraftanlagen in Spanien, 144MW Windkraftanlagen in Portugal und 63MW Photovoltaikanlagen in Spanien - und umfasst eine Entwicklungspipeline von 1,6 Gigawatt (GW). Von der Transaktion ausgenommen ist ein reguliertes Portfolio von 350 MW an konzentrierten Solarkraftwerken, das Brookfield behalten und weiter betreiben wird.

Seit der Übernahme des Unternehmens im Jahr 2018 hat Brookfield eng mit dem Managementteam von Saeta zusammengearbeitet, um erfolgreich einen Geschäftsplan umzusetzen, der sich auf die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, die Optimierung der Kapitalstruktur und die Positionierung des Unternehmens für Wachstum durch Hybridisierung, Repowering, Entwicklung auf der grünen Wiese und wertsteigernde Tuck-in-Möglichkeiten konzentriert. Der Verkauf steht im Einklang mit der Strategie von Brookfield Renewable, das Kapital zur Finanzierung von Wachstumsaktivitäten zu recyceln.

Die Transaktion, die eine der größten Transaktionen im Bereich der erneuerbaren Energien in Spanien darstellt, stärkt die Position von Masdar in einem der größten Märkte für erneuerbare Energien in Europa. Die Vereinbarung unterstreicht das Engagement von Masdar, die Energiewende in Spanien, Portugal und Europa zu beschleunigen, und treibt die Wachstumspläne des Unternehmens in der Region voran, das bis 2030 eine weltweite Kapazität von 100 GW anstrebt. Kürzlich gab Masdar auch eine Vereinbarung mit Endesa bekannt, wonach das Unternehmen vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer Bedingungen Partner für 2,5 GW an erneuerbaren Energieanlagen in Spanien werden soll.

S.E. Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE, Vorsitzender von Masdar und Präsident der COP28, sagte:

"Masdar hat sich verpflichtet, die Bereitstellung von Kapazitäten für saubere Energie auf der Iberischen Halbinsel und in Europa zu beschleunigen. Dieses bahnbrechende Geschäft mit Brookfield Renewable ist eine der größten Transaktionen im Bereich der erneuerbaren Energien in Spanien und baut auf der starken Wachstumsgeschichte von Masdar auf. Es unterstreicht unser Engagement für das EU-Ziel, bis 2050 ein Netto-Nullwachstum zu erreichen und neue Kapazitäten freizusetzen. Masdar lässt seinen Worten Taten folgen und beschleunigt seine ehrgeizigen Wachstumspläne sowie die Umsetzung des auf der COP28 ratifizierten VAE-Konsenses, der eine Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 vorsieht, um eine gerechte, geordnete und ausgewogene Energiewende zu ermöglichen.

Mark Carney, Vorsitzender und Leiter von Transition Investing bei Brookfield, sagte: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser wichtigen Transaktion mit Masdar. Als weltweit führende Unternehmen in der Entwicklung sauberer Energien werden Brookfield und Masdar weiterhin wichtige Akteure sein, um den Weg zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen."

Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer von Masdar, fügte hinzu:

"Mit einer Betriebskapazität von 745 MW, die überwiegend aus Windkraftanlagen besteht, und einer Entwicklungspipeline von 1,6 GW in Spanien und Portugal ist Saeta eine perfekte Ergänzung des Portfolios von Masdar in Europa, nachdem wir vor kurzem eine Partnerschaft mit Endesa für 2,5 GW Solarenergie eingegangen sind. Diese Transaktion festigt unsere Präsenz auf dem iberischen Markt durch den Erwerb einer gut etablierten Plattform für erneuerbare Energien mit einem starken Betriebsportfolio und Managementteam sowie greifbaren kurz- und langfristigen Wachstumschancen, die die Expansionspläne von Masdar, bis 2030 100 GW zu erreichen, unterstützen."

Connor Teskey, Chief Executive Officer von Brookfield Renewable Partners, kommentierte:

"Wir freuen uns, dass wir Saeta während der gesamten Zeit, in der wir Eigentümer waren, erfolgreich unterstützt haben. Wir haben eng mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, um sein Portfolio an erneuerbaren Energien auf der gesamten iberischen Halbinsel zu skalieren und zu optimieren. Das Unternehmen verfügt über eine starke Entwicklungspipeline und ein hochkarätiges Managementteam und ist gut positioniert, um in den kommenden Jahren unter der Schirmherrschaft von Masdar weitere erneuerbare Energien in der Region zu liefern."

Álvaro Pérez de Lema, Vorstandsvorsitzender von Saeta, sagte:

"Nach mehr als sechs Jahren erfolgreichen und profitablen Wachstums mit Brookfield freuen wir uns sehr, mit Masdar als neuem Hauptaktionär ein neues Kapitel in der Geschichte von Saeta aufzuschlagen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Masdar, um Saeta in die nächste Phase seiner Wachstumsgeschichte zu führen und seine Führungsposition als unabhängiger Produzent von erneuerbaren Energien auf der iberischen Halbinsel weiter zu festigen."

Beraterinnen und Berater:

Masdar hat Citigroup Global Markets Limited als Transaktionsberater, Linklaters als Rechtsberater, UL als technischer Berater und KPMG als Finanz- und Steuerberater beauftragt.

Brookfield beauftragte Santander und Société Générale als Transaktionsberater, Uría Menéndez als Rechtsberater, G-Advisory als technischer Berater und KPMG als Steuerberater.

Über Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Als globaler Pionier für saubere Energie treibt Masdar die Entwicklung und den Einsatz von Solar-, Wind-, Geothermie-, Batteriespeicher- und grünen Wasserstofftechnologien voran, um die Energiewende zu beschleunigen und der Welt zu helfen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Masdar Projekte in über 40 Ländern mit einer Gesamtkapazität von über 20 Gigawatt (GW) entwickelt und in diese investiert, um denjenigen, die es am nötigsten haben, Zugang zu erschwinglicher sauberer Energie zu verschaffen und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten.

Masdar befindet sich im gemeinsamen Besitz von TAQA, ADNOC und Mubadala und strebt bis zum Jahr 2030 eine Kapazität von 100 GW an erneuerbaren Energien an und will bis zum selben Jahr ein führender Hersteller von grünem Wasserstoff werden.

Brookfield Erneuerbar

Brookfield Renewable betreibt eine der weltweit größten börsennotierten Plattformen für erneuerbare Energien und nachhaltige Lösungen. Unser Portfolio an erneuerbaren Energien besteht aus Wasserkraft-, Windkraft-, Solarenergie- und Speicheranlagen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Unsere Betriebskapazität beläuft sich auf über 34.000 Megawatt und unsere Entwicklungspipeline auf rund 200.000 Megawatt. Zu unserem Portfolio nachhaltiger Lösungen gehören unsere Investitionen in Westinghouse (ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nukleardienstleistungen) und in ein Versorgungsunternehmen und einen unabhängigen Stromerzeuger mit Niederlassungen in der Karibik und in Lateinamerika sowie Betriebsanlagen und eine Entwicklungspipeline für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, landwirtschaftliches erneuerbares Erdgas und Materialrecycling.

Brookfield Renewable ist das börsennotierte Flaggschiff von Brookfield Asset Management, einem weltweit führenden alternativen Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 1 Billion US-Dollar.

