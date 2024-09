Masdar rachète Saeta à Brookfield pour 1,4 milliard de dollars

En tant que plateforme d'énergies renouvelables bien établie, dotée de capacités de bout en bout et de fortes opportunités de croissance, Saeta renforce l'empreinte de Masdar dans la péninsule ibérique.

L'exécution réussie du plan d'entreprise de Brookfield s'est traduite par une création de valeur et une croissance significatives de Saeta.

L'opération permettrait à Masdar d'acquérir un portefeuille de 745 MW d'actifs essentiellement éoliens, ainsi qu'un pipeline de développement de 1,6 GW en Espagne et au Portugal .

L'opération fait progresser les plans de croissance de Masdar dans la région et représente l'une des plus importantes transactions en matière d'énergies renouvelables en Espagne et au Portugal , alors que l'entreprise vise une capacité globale de 100 GW d'ici 2030.

ABU DHABI, EAU et MADRID, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar (" Masdar "), la centrale d'énergie propre des EAU, a annoncé aujourd'hui le projet d'acquisition de Saeta Yield (" Saeta ") auprès de Brookfield Renewable (NYSE : BEP), (BEPC ; TSX) (BEP.UN, BEPC), ainsi que ses partenaires institutionnels ("Brookfield"), pour une valeur d'entreprise implicite de c. 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros). La clôture de la transaction est soumise aux approbations habituelles et devrait avoir lieu vers la fin de l'année 2024.

Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology, Chairman of Masdar and COP28 President, and Mark Carney, Chair and Head of Transition Investing at Brookfield, meet on the sidelines of the United Nations General Assembly, New York, to finalize Saeta deal. Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology, Chairman of Masdar and COP28 President, and Mark Carney, Chair and Head of Transition Investing at Brookfield, meet on the sidelines of the United Nations General Assembly, New York, to finalize Saeta deal.

Saeta est l'un des principaux développeurs, propriétaires et exploitants indépendants d'actifs dans le domaine de l'énergie renouvelable, avec des capacités couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur. La transaction porte sur un portefeuille de 745 mégawatts (MW) d'actifs essentiellement éoliens - 538 MW d'actifs éoliens en Espagne, 144 MW d'actifs éoliens au Portugal et 63 MW d'actifs solaires photovoltaïques en Espagne - et comprend un pipeline de développement de 1,6 gigawatt (GW). La transaction exclut un portefeuille réglementé de 350 MW d'actifs d'énergie solaire concentrée, que Brookfield conservera et continuera d'exploiter.

Depuis l'acquisition de l'entreprise en 2018, Brookfield a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de direction de Saeta pour exécuter avec succès un plan d'affaires axé sur la cession d'actifs non essentiels, l'optimisation de sa structure de capital et le positionnement de l'entreprise pour la croissance par l'hybridation, le repowering, le développement de nouveaux sites et des opportunités de tuck-in relutives. La vente est conforme à la stratégie de rotation des actifs d'Énergie renouvelable Brookfield, qui vise à recycler le capital pour financer les activités de croissance.

Représentant l'une des plus importantes transactions en matière d'énergie renouvelable en Espagne, l'opération renforce la position de Masdar dans le pays, sur l'un des plus grands marchés des énergies renouvelables en Europe. Cet accord témoigne de l'engagement de Masdar à accélérer la transition énergétique en Espagne, au Portugal et en Europe, et fait progresser ses plans de croissance dans la région, alors que l'entreprise vise une capacité globale de 100 GW d'ici à 2030. Récemment, Masdar a également annoncé un accord avec Endesa pour devenir partenaire pour 2,5 GW d'actifs d'énergie renouvelable en Espagne, sous réserve d'approbations réglementaires et d'autres conditions.

Sultan Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, président de Masdar et président de la COP28, a déclaré :

"Masdar s'est engagée à accélérer la mise en place de capacités énergétiques propres dans la péninsule ibérique et en Europe. Représentant l'une des plus grandes transactions d'énergie renouvelable en Espagne, cet accord historique avec Brookfield Renewable s'appuie sur la forte croissance de Masdar, démontrant notre engagement à l'égard de l'objectif plus large de zéro net d'ici 2050 de l'UE et débloquant de nouvelles capacités. Joignant le geste à la parole, Masdar accélère encore ses plans de croissance ambitieux et soutient la réalisation du Consensus des Émirats arabes unis ratifié lors de la COP28, qui vise à tripler la capacité des énergies renouvelables d'ici à 2030, permettant ainsi une transition énergétique juste, ordonnée et équitable".

Mark Carney, président et responsable des investissements de transition chez Brookfield, a déclaré : "Nous sommes ravis de conclure cette importante transaction avec Masdar. En tant que leaders mondiaux du développement de l'énergie propre, Brookfield et Masdar continueront d'être des acteurs importants pour accélérer le voyage vers une économie nette zéro".

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a ajouté :

"Avec une capacité d'exploitation de 745 MW d'actifs essentiellement éoliens et un pipeline de développement de 1,6 GW en Espagne et au Portugal, Saeta complète parfaitement le portefeuille de Masdar en Europe, suite à notre récent partenariat avec Endesa pour 2,5 GW d'énergie solaire. Cette opération consolide notre empreinte sur le marché ibérique en acquérant une plateforme renouvelable bien établie, avec un portefeuille opérationnel et une équipe de direction solides, et des opportunités de croissance tangibles à court et à long terme, soutenant les plans d'expansion de Masdar pour atteindre 100GW d'ici 2030."

Connor Teskey, directeur général de Brookfield Renewable Partners, a commenté l'événement :

"Nous sommes heureux d'avoir soutenu avec succès Saeta tout au long de notre propriété, après avoir travaillé en étroite collaboration avec l'entreprise pour développer et optimiser son portefeuille d'énergies renouvelables dans toute la péninsule ibérique. La société dispose d'un solide pipeline de développement et d'une équipe de gestion de premier plan, et elle est bien placée pour continuer à fournir de l'énergie renouvelable supplémentaire à la région au cours des prochaines années sous le parrainage de Masdar".

Álvaro Pérez de Lema, directeur général de Saeta, a déclaré :

"Après plus de six ans de croissance réussie et rentable avec Brookfield, nous sommes très heureux d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de Saeta avec l'arrivée de Masdar en tant que nouvel actionnaire de contrôle. Nous sommes impatients de travailler avec Masdar pour faire passer Saeta à la phase suivante de sa croissance, en consolidant sa position de leader en tant que producteur indépendant d'énergie renouvelable en Ibérie".

Conseillers :

Masdar a retenu Citigroup Global Markets Limited comme conseiller en transactions, Linklaters comme conseiller juridique, UL comme conseiller technique et KPMG comme conseiller financier et fiscal.

Brookfield a retenu Santander et la Société Générale comme conseillers en transactions, Uría Menéndez comme conseiller juridique, G-Advisory comme conseiller technique et KPMG comme conseiller fiscal.

À propos de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) est l'une des entreprises d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide au monde. En tant que pionnier mondial de l'énergie propre, Masdar fait progresser le développement et le déploiement de technologies solaires, éoliennes, géothermiques, de stockage de batteries et d'hydrogène vert afin d'accélérer la transition énergétique et d'aider le monde à atteindre ses ambitions en matière de consommation nette zéro. Fondée en 2006, Masdar a développé et investi dans des projets dans plus de 40 pays avec une capacité combinée de plus de 20 gigawatts (GW), fournissant un accès abordable à l'énergie propre à ceux qui en ont le plus besoin et contribuant à alimenter un avenir plus durable.

Masdar est détenue conjointement par TAQA, ADNOC et Mubadala, et vise un portefeuille d'énergies renouvelables d'une capacité de 100 GW d'ici à 2030, tout en se fixant pour objectif d'être un producteur de premier plan d'hydrogène vert d'ici à la même année.

Énergie renouvelable Brookfield

Énergie renouvelable Brookfield exploite l'une des plus grandes plateformes mondiales cotées en bourse pour l'énergie renouvelable et les solutions durables. Notre portefeuille d'énergies renouvelables se compose d'installations hydroélectriques, éoliennes, solaires à grande échelle et de stockage en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Notre capacité d'exploitation s'élève à plus de 34 000 mégawatts et notre pipeline de développement à environ 200 000 mégawatts. Notre portefeuille d'actifs dans le domaine des solutions durables comprend nos investissements dans Westinghouse (un leader mondial des services nucléaires) et dans une entreprise de services publics et un producteur d'électricité indépendant opérant dans les Caraïbes et en Amérique latine, ainsi que des actifs opérationnels et un pipeline de développement de capacités de captage et de stockage du carbone, de gaz naturel renouvelable d'origine agricole et de recyclage des matériaux.

Brookfield Renewable est la société phare cotée en bourse spécialisée dans l'énergie renouvelable et la transition de Brookfield Asset Management, l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs au monde, qui gère environ 1 000 milliards de dollars d'actifs.

