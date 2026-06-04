Mavrix 於羅德岱堡設立美國新總部，擴大北美業務版圖

Mavrix 為代理公司、顧問公司及企業洞察團隊提供網上、電話核實、視像、面對面及社群式研究服務，覆蓋全球市場。

公司亦把增長成果重新投資於技術開發，借助 Mavrix 專有的人工智能平台 Maxna，加強受訪者核實、可行性管理，以及駕馭複雜全球研究項目的監督能力。

Mavrix 行政總裁兼聯合創辦人 Rafal Gajdamowicz 說：「人工智能正重塑洞察行業，然而卓越成果仍離不開優質數據、真實受訪者，以及跨市場的可靠執行。 隨着市場對可靠真人數據的需求日益增長，這次擴張提升了我們服務北美及全球客戶的能力。」

Mavrix 亦不斷拓展行業足跡，3 月份以白金贊助商身份亮相 The Quirk's Event – 達拉斯 2026，7 月份更將重返 The Quirk's Event – 紐約，再度出任白金贊助商。

Mavrix 全球商業集團執行副總裁 Glen Collins 說：「這些活動反映市場對可靠真人數據、營運質素及人工智能執行方案的需求與日俱增。」

關於 Mavrix

Mavrix 始於 20 多年前，源自 Azure Knowledge Corporation，現今為顧問、企業、醫療保健、科技及金融服務界逾 300 名客戶竭誠服務。

公司在六大洲部署每天 24 小時全天候團隊，支援逾 85 個國家及 40 種語言的項目，對企業對企業 (B2B)、企業對消費者 (B2C)、醫療保健、專家和難以觸及的受眾群體瞭如指掌，此等領域尤其重視真實與核實。

Maxna 作為 Mavrix 的專有平台，穩固支撐每個項目的數據質素及營運智慧。 公司持有 ISO 20252、ISO 9001 及 ISO 27001 認證。

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