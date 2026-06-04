Mavrix amplía su presencia en Norteamérica con una nueva sede en Fort Lauderdale, EE. UU.

FORT LAUDERDALE, Florida y TORONTO, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Mavrix, la primera empresa mundial de adquisición de datos y ejecución de investigaciones habilitada por IA que anteriormente formaba parte de Azure Knowledge Corporation, anunció la inauguración de su sede en los Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida, lo que marca un avance importante en la ampliación de la empresa en Norteamérica después de más del 25 por ciento de crecimiento interanual en 2026.

Mavrix Establishes New US Headquarters

La nueva sede reúne a la alta dirección en un solo mercado, y el director ejecutivo y cofundador Rafal Gajdamowicz se traslada al sur de Florida junto con el director general de Norteamérica, Neil Blefeld, que ya se encuentra en el estado. La medida tiene como objetivo fortalecer la estrategia, acelerar la toma de decisiones y apoyar el crecimiento continuo en el continente americano. Al mismo tiempo, Mavrix amplió sus operaciones de Toronto a más de 45 miembros del equipo en operaciones, gestión global de proyectos, servicios al cliente e investigación habilitada por teléfono, con el apoyo de más de 200 investigadores y personal de proyectos en todo el mundo.

Mavrix apoya a agencias, consultorías y equipos de información empresarial con investigaciones en línea, verificadas por teléfono, en video, en persona y basadas en la comunidad en los mercados mundiales.

Además, la empresa está reinvirtiendo el crecimiento en tecnología mediante Maxna, la plataforma patentada de Mavrix habilitada para IA, que ayuda a fortalecer la verificación de los encuestados, la gestión de viabilidad y la supervisión en complejos programas de investigación a nivel mundial.

"La IA está redefiniendo la industria del conocimiento, pero los resultados sólidos aún dependen de datos de alta calidad, encuestados auténticos y una ejecución confiable en todos los mercados", afirmó Rafal Gajdamowicz, director ejecutivo y cofundador de Mavrix. "A medida que crece la demanda de datos humanos confiables, esta ampliación fortalece nuestra capacidad para apoyar a los clientes en Norteamérica y en todo el mundo".

Asimismo, Mavrix continúa ampliando su presencia en el sector, participó como patrocinador Platino en The Quirk's Event de Dallas 2026 en marzo y regresa como patrocinador Platino para The Quirk's Event de Nueva York en julio.

"Estos eventos reflejan la creciente demanda de datos humanos confiables, calidad operativa y ejecución habilitada por IA", afirmó Glen Collins, vicepresidente ejecutivo de Grupo Comercial Global de Mavrix.

Acerca de Mavrix

Originada de Azure Knowledge Corporation hace más de 20 años, Mavrix presta servicios a más de 300 clientes en los sectores de consultoría, empresa, salud, tecnología y servicios financieros.

La empresa opera con equipos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en seis continentes, en los que respalda proyectos en más de 85 países y 40 idiomas, con una amplia experiencia en servicios entre empresas y de la empresa al consumidor, atención médica, expertos y audiencias de difícil acceso en las que la autenticidad y verificación son fundamentales.

Maxna, la plataforma patentada de Mavrix, ancla la calidad de los datos y la inteligencia operativa en todos los proyectos. La empresa cuenta con las certificaciones ISO 20252, ISO 9001 e ISO 27001.

www.mavrixdata.com

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FUENTE Mavrix