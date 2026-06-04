Mavrix étend sa présence en Amérique du Nord avec un nouveau siège social à Fort Lauderdale

FORT LAUDERDALE, Floride et TORONTO, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Mavrix, la société mondiale d'acquisition de données et d'exécution de recherches axée sur l'humain et l'IA, qui faisait auparavant partie d'Azure Knowledge Corporation, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son siège social américain à Fort Lauderdale, en Floride, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion nord-américaine de la société après une croissance de plus de 25 % en glissement annuel en 2026.

Mavrix Establishes New US Headquarters

Le nouveau siège permet de rapprocher les dirigeants dans un même marché. Rafal Gajdamowicz, PDG et cofondateur, s'installe dans le sud de la Floride aux côtés de Neil Blefeld, directeur général pour l'Amérique du Nord, qui est déjà basé dans cet État. L'objectif est de renforcer la stratégie, d'accélérer la prise de décision et de soutenir la poursuite de la croissance dans les Amériques. Au même moment, Mavrix étend ses activités à Toronto avec plus de 45 membres d'équipe dans les domaines des opérations, de la gestion de projets mondiaux, des services à la clientèle et de la recherche par téléphone, avec le soutien de plus de 200 chercheurs et responsables de projets à l'échelle mondiale.

Dans le monde entier, Mavrix soutient les agences, les cabinets de conseil et les équipes de recherche des entreprises avec des études en ligne, vérifiées par téléphone, par vidéo, en personne et basées sur la communauté.

L'entreprise réinvestit également sa croissance dans la technologie grâce à Maxna, la plateforme propriétaire de Mavrix basée sur l'IA, qui renforce la vérification des répondants, la gestion de la faisabilité et la supervision de programmes de recherche complexes mondiaux.

« L'IA est en train de redéfinir le secteur des analyses, mais les bons résultats dépendent toujours de données de haute qualité, de répondants authentiques et d'une exécution fiable dans tous les marchés », a déclaré Rafal Gajdamowicz, PDG et cofondateur de Mavrix. « Alors que la demande de données humaines fiables ne cesse de croître, cette expansion renforce notre capacité à accompagner nos clients en Amérique du Nord et dans le monde entier. »

Mavrix continue également d'accroître sa présence dans l'industrie, en participant en qualité de sponsor platine à l'événement The Quirk's Event - Dallas 2026 en mars et en étant de nouveau sponsor platine à l'événement The Quirk's Event - New York en juillet.

« Ces événements sont un indicateur de la demande croissante de données humaines fiables, de qualité opérationnelle et d'exécution basée sur l'IA », a déclaré Glen Collins, vice-président exécutif du groupe commercial mondial chez Mavrix.

À propos de Mavrix

Issue d'Azure Knowledge Corporation il y a plus de 20 ans, Mavrix propose ses services à plus de 300 clients dans les domaines du conseil, de l'entreprise, de la santé, de la technologie et des services financiers.

L'entreprise dispose d'équipes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur six continents, soutenant des projets dans plus de 85 pays et 40 langues, avec une grande expertise dans les domaines du B2B, du B2C, de la santé, de l'expertise et des publics difficiles à atteindre pour lesquels l'authenticité et la vérification sont cruciales.

Maxna, la plateforme propriétaire de Mavrix, permet d'introduire des données de qualité et une intelligence opérationnelle dans chaque projet. L'entreprise est certifiée ISO 20252, ISO 9001 et ISO 27001.

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