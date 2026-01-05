Meraas revela o plano diretor residencial do Dubai Design District, apresentando um bairro à beira-mar de classe mundial

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Meraas, membro da Dubai Holding Real Estate, apresentou um plano diretor residencial expandido para o Dubai Design District (d3), transformando o distrito em um dos bairros à beira-mar mais desejados e criativos de Dubai.

Design District Masterplan 1 Design District Masterplan 2 Design District Masterplan 3

Localizado entre o centro de Dubai e o porto de Dubai Creek, o plano diretor aprimorado abrange 18 milhões de metros quadrados de terra. Projetado e entregue pela Meraas, o bairro combina experiências residenciais, culturais, de varejo e de hospitalidade, reforçando a ambição de Dubai de fortalecer sua posição como um centro global de design, inovação e cultura, de acordo com a Agenda Econômica de Dubai D33.

Uma característica marcante do novo masterplan é a Design Line, uma lombada totalmente sombreada, voltada para pedestres, que conecta perfeitamente todo o distrito. Ativado por meio de arte pública, instalações criativas, espaços comunitários e corredores verdes ajardinados, ele apoiará uma vida tranquila e centrada no ser humano, ao mesmo tempo em que fortalecerá a identidade do d3 como um dos bairros urbanos mais avançados em design de Dubai.

Cinco áreas distintas moldarão o caráter do novo bairro. Ao longo do canal, o primeiro apresentará residências contemporâneas e hospitalidade boutique em um calçadão à beira-mar. O núcleo urbano unirá ofertas residenciais com varejo e restaurantes selecionados, integrados ao ecossistema criativo global estabelecido do d3. Uma terceira área se tornará o coração cultural da comunidade, com locais de apresentações e residências com vista para o d3 Bowl. Outro oferecerá um ambiente residencial focado no bem-estar, definido por parques, instalações esportivas e uma paisagem inspirada em manguezais. A área final se tornará um centro de criatividade, com galerias, estúdios e espaços de estilo loft projetados para apoiar a colaboração, a criatividade e a produção artística.

Khalid Al Malik, Diretor Executivo da Dubai Holding Real Estate, disse: "Expandir o plano diretor do Distrito de Design de Dubai para um bairro criativo totalmente integrado é um passo significativo no avanço das ambições da Agenda Econômica de Dubai D33. Esse desenvolvimento fortalece a posição do Dubai Design District como uma referência global para a vida urbana focada no design e reafirma o status de Dubai como um destino de escolha para investimentos, talentos e inovação de longo prazo."

Com sua visão ampliada, nova oferta residencial e identidade criativa distinta, o plano diretor d3 aprimorado estabelecerá o distrito como um dos bairros mais inspiradores e globalmente relevantes de Dubai - um lugar onde a criatividade molda a vida cotidiana e onde a comunidade criativa do mundo pode realmente pertencer.

Clique aqui para assistir ao vídeo

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2854349/Design_District_Masterplan1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2854348/Design_District_Masterplan2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2854350/Design_District_Masterplan3.jpg

FONTE Dubai Holding Real Estate