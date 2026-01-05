Meraas presenta el plan maestro residencial del Distrito de Diseño de Dubái, presentando un barrio costero de clase mundial

DUBÁI, EÁU, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Meraas, miembro de Dubai Holding Real Estate, ha presentado un plan maestro residencial ampliado para el Distrito de Diseño de Dubái (d3), que transforma el distrito en uno de los barrios frente al mar más codiciados por la creatividad de Dubái.

Ubicado entre el centro de Dubai y el puerto de Dubai Creek, el plan maestro mejorado abarca 18 millones de pies cuadrados de tierra. Diseñado y entregado por Meraas, el vecindario combina experiencias residenciales, culturales, comerciales y de hospitalidad, lo que refuerza la ambición de Dubái de fortalecer su posición como centro mundial de diseño, innovación y cultura en línea con la Agenda Económica de Dubái D33.

Una característica definitoria del nuevo plan maestro es la Línea de Diseño, una columna vertebral totalmente sombreada y peatonal que conecta a la perfección todo el distrito. Activado a través del arte público, instalaciones creativas, espacios comunitarios y corredores verdes ajardinados, apoyará una vida caminable y centrada en el ser humano, al tiempo que fortalecerá la identidad de d3 como uno de los barrios urbanos más vanguardistas de Dubái.

Cinco áreas distintas darán forma al carácter del nuevo vecindario. A lo largo del canal, el primero presentará residencias contemporáneas y una hospitalidad boutique frente a un paseo marítimo activado. El núcleo urbano unirá las ofertas residenciales con el comercio minorista y los restaurantes seleccionados, integrados con el ecosistema creativo mundial establecido de d3. Una tercera área se convertirá en el corazón cultural de la comunidad, con lugares de actuación y residencias de mediana altura con vista al d3 Bowl. Otro ofrecerá un entorno residencial centrado en el bienestar definido por parques, instalaciones deportivas y un paisaje inspirado en los manglares. El área final se convertirá en un centro de creatividad, con galerías, estudios y espacios estilo loft diseñados para apoyar la colaboración, la creatividad y la producción artística.

Khalid Al Malik, director ejecutivo de Dubai Holding Real Estate, dijo: "La expansión del plan maestro del Distrito de Diseño de Dubai en un vecindario creativo totalmente integrado es un paso importante para avanzar en las ambiciones de la Agenda Económica de Dubai D33. Este desarrollo fortalece la posición del Distrito de Diseño de Dubái como punto de referencia mundial para la vida urbana centrada en el diseño y reafirma el estatus de Dubái como destino preferido para la inversión, el talento y la innovación a largo plazo ".

Con su visión ampliada, su nueva oferta residencial y su distintiva identidad creativa, el plan maestro mejorado de d3 establecerá al distrito como uno de los barrios más inspiradores y relevantes a nivel mundial de Dubái, un lugar donde la creatividad da forma a la vida cotidiana y donde la comunidad creativa del mundo realmente puede pertenecer.

