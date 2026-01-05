Meraas dévoile le plan directeur résidentiel du Dubai Design District, qui présente un quartier riverain de classe mondiale

DUBAI, UAE, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Meraas, membre de Dubai Holding Real Estate, a dévoilé un plan directeur résidentiel élargi pour Dubai Design District (d3), transformant le district en l'un des quartiers créatifs en bord de mer les plus prisés de Dubaï.

Design District Masterplan1 Design District Masterplan 2 Design District Masterplan 3

Situé entre le centre-ville de Dubaï et le port de Dubaï Creek, le plan directeur amélioré s'étend sur 18 millions de mètres carrés. Conçu et réalisé par Meraas, le quartier mêle expériences résidentielles, culturelles, commerciales et hôtelières, renforçant ainsi l'ambition de Dubaï de consolider sa position de centre mondial du design, de l'innovation et de la culture, conformément à l'agenda économique D33 de Dubaï.

L'une des caractéristiques du nouveau plan directeur est la Design Line, une colonne vertébrale piétonne entièrement ombragée qui relie de manière transparente l'ensemble du quartier. Activé par des œuvres d'art public, des installations créatives, des espaces communautaires et des couloirs verts aménagés, il favorisera un mode de vie centré sur l'être humain, tout en renforçant l'identité de d3 en tant que l'un des quartiers urbains de Dubaï les plus avant-gardistes en matière de design.

Cinq zones distinctes façonneront le caractère du nouveau quartier. Le premier, situé le long du canal, proposera des résidences contemporaines et des services d'accueil de qualité, le tout sur une promenade aménagée au bord de l'eau. Le cœur de la ville réunira des offres résidentielles avec des commerces et des restaurants de qualité, intégrés à l'écosystème créatif mondial de d3. Une troisième zone deviendra le cœur culturel de la communauté, avec des salles de spectacles et des résidences de moyenne hauteur surplombant le d3 Bowl. Une autre offrira un cadre résidentiel axé sur le bien-être, défini par des parcs, des installations sportives et un paysage inspiré de la mangrove. La dernière zone deviendra un centre de créativité, avec des galeries, des studios et des espaces de type loft conçus pour favoriser la collaboration, la créativité et la production artistique.

Khalid Al Malik, directeur général de Dubai Holding Real Estate, a déclaré : "L'extension du plan directeur du Dubai Design District en un quartier créatif entièrement intégré est une étape importante dans la réalisation des ambitions de l'agenda économique D33 de Dubaï. Ce développement renforce la position de Dubai Design District en tant que référence mondiale en matière de vie urbaine axée sur le design et réaffirme le statut de Dubaï en tant que destination de choix pour les investissements à long terme, les talents et l'innovation".

Avec sa vision élargie, sa nouvelle offre résidentielle et son identité créative distinctive, le plan directeur d3 amélioré fera du district l'un des quartiers les plus inspirants et les plus pertinents au niveau mondial de Dubaï - un lieu où la créativité façonne la vie de tous les jours et où la communauté créative du monde entier peut vraiment se sentir chez elle.

Cliquez ici pour regarder la vidéo

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2854349/Design_District_Masterplan1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2854348/Design_District_Masterplan2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2854350/Design_District_Masterplan3.jpg