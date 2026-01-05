- Meraas presenta el plan maestro residencial del Distrito de Diseño de Dubái, presentando un barrio costero de clase mundial

DUBAI, EAU, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Meraas, miembro de Dubai Holding Real Estate, ha presentado un plan maestro residencial ampliado para el Dubai Design District (d3), transformando el distrito en uno de los barrios costeros más creativos de Dubái.

Design District Masterplan 1 Design District Masterplan 2 Design District Masterplan 3

Ubicado entre el centro de Dubái y el puerto de Dubai Creek, el plan maestro mejorado abarca 18 millones de pies cuadrados de terreno. Diseñado y ejecutado por Meraas, el barrio combina experiencias residenciales, culturales, comerciales y hoteleras, lo que refuerza la ambición de Dubái de consolidarse como centro global de diseño, innovación y cultura, en consonancia con la Agenda Económica de Dubái D33.

Un rasgo distintivo del nuevo plan maestro es la Línea de Diseño, una columna vertebral totalmente sombreada y peatonal que conecta a la perfección todo el distrito. Activada mediante arte público, instalaciones creativas, espacios comunitarios y corredores verdes ajardinados, promoverá una vida peatonal y centrada en las personas, a la vez que fortalecerá la identidad de d3 como uno de los barrios urbanos más vanguardistas de Dubái.

Cinco áreas diferenciadas definirán el carácter del nuevo barrio. A lo largo del canal, la primera presentará residencias contemporáneas y hoteles boutique, con un paseo marítimo activo. El núcleo urbano unirá la oferta residencial con tiendas y restaurantes de alta gama, integrados con el ecosistema creativo global consolidado de d3. Una tercera área se convertirá en el corazón cultural de la comunidad, con salas de espectáculos y residencias de mediana altura con vistas al d3 Bowl. Otra ofrecerá un entorno residencial centrado en el bienestar, definido por parques, instalaciones deportivas y un paisaje inspirado en los manglares. La última área se convertirá en un centro para la creatividad, con galerías, estudios y espacios tipo loft diseñados para fomentar la colaboración, la creatividad y la producción artística.

Khalid Al Malik, consejero delegado de Dubai Holding Real Estate, afirmó: "Ampliar el plan maestro del Distrito de Diseño de Dubái para convertirlo en un barrio creativo totalmente integrado es un paso significativo para impulsar las ambiciones de la Agenda Económica de Dubái D33. Este desarrollo consolida la posición del Distrito de Diseño de Dubái como referente mundial en la vida urbana centrada en el diseño y reafirma la posición de Dubái como destino predilecto para la inversión, el talento y la innovación a largo plazo".

Con su visión ampliada, su nueva oferta residencial y su distintiva identidad creativa, el plan maestro d3 mejorado establecerá al distrito como uno de los barrios más inspiradores y globalmente relevantes de Dubai: un lugar donde la creatividad da forma a la vida cotidiana y donde la comunidad creativa del mundo puede realmente pertenecer.

Haga clic aquí para ver el vídeo